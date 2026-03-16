Dróntámadás érte a dubaji repteret és az egyik legfontosabb kikötőt

Az Egyesült Arab Emírségek (UAE) legnagyobb kikötője és olajtároló létesítménye, Fudzsaira, valamint Dubaj nemzetközi repülőtere újabb iráni dróntámadások célpontjává vált.
Hétfőn ideiglenesen felfüggesztették a repülőjáratokat, a világ egyik legnagyobb repterén, miután egy „drónnal kapcsolatos incidens” után tűz ütött ki a repülőtér közelében. Később kiderült, hogy egy üzemanyagtartályt ért csapás.
A hétfői dróntámadás a harmadik incidens volt a háború kezdete óta Dubaj repülőtere közelében. Arról, hogy mi történik ilyenkor azokkal a repülőkkel, amelyek a reptéren terveztek leszállni, ebben a cikkben írtunk. Egyes járatok késnek, míg másokat teljesen töröltek. Kora délutánra tudott újra kinyitni a repülőtér.
Tűz pusztított azt követően is, hogy dróntámadás érte a stratégiai jelentőségű fudzsairai kikötőt és ipari zónát, amely a térség egyik legnagyobb olajtároló létesítménye.
A találatot kapott kikötőben ideiglenesen leállították az olajrakodási tevékenységet, amíg felmérték a keletkezett károkat.
Fudzsaira az Egyesült Arab Emírségek keleti partján, az Ománi-öbölben fekszik – nem pedig a Perzsa-öbölben –, ezért a hajóknak nem kell áthaladniuk a Hormuzi-szoroson ahhoz, hogy elérjék. Elhelyezkedése azt jelenti, hogy a kikötő „kulcsfontosságú” szerepet játszik abban, hogy „segítse a globális ellátás folyamatos működését”, amikor a Hormuzi-szorost Irán blokkolja.
Az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszerei hétfőn hat ballisztikus rakétát és 21 drónt fogtak el, közölte a védelmi minisztérium. A háború kezdete óta, amely az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán között robbant ki, Irán több mint 1900 rakétát és drónt indított az Egyesült Arab Emírségek ellen. (BBC)
