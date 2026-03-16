Dróntámadás miatt ismét le kellett zárni a repülőteret Dubajban

A dubaji tűzoltók megfékezték a város repülőtere mellett dróntámadás következtében keletkezett tüzet, ám a légiforgalmat a történtek miatt ismét fel kellett függeszteni. A Reuters híre szerint személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Az Irán elleni amerikai–izraeli háború az elmúlt hetekben káoszba sodorta a globális légiközlekedést, járatok tízezreit törölték vagy ütemezték át, a légtér nagy része továbbra is zárva van a Közel-Keleten, a dubaji repülőtér – amely a világ legnagyobbja – is csak időszakosan és korlátozottan képes működni.

Füst a dubaji nemzetközi repülőtér mellett 2026. március 16-án

Fotó: Stringer/REUTERS

A hétfői volt a harmadik incidens Dubajban, mióta Irán az őt ért amerikai–izraeli csapásokra reagálva támadni kezdte az Öböl-országokat. A perzsa állam azt állítja, hogy az amerikai katonai bázisokat tekinti célpontoknak a térségben, ennek ellenére rakétákat és drónokat vetett be polgári létesítmények, így repülőterek, szállodák és kikötők ellen is. A dubaji hatóságok most azt közölték, a dróntámadás egy üzemanyagraktárat érintett.

Az Egyesült Arab Emírségek 2020-ban normalizálta a kapcsolatait Izraellel, Irán első számú ellenségével. (Reuters)