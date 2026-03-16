Egy jó kávé, mielőtt végleg felvonulnánk

Kezdésnek itt a cikk, amiben a tiszás és a fideszes tömegekről készült képeket lehet összehasoníltani.
A fideszesek az Elvis Presley térről békemeneteltek „nem leszünk ukrán gyarmat” feliratú molinóval a Kossuth téri „állami” ünnepségre, hogy meghallgassák, ahogy Orbán még egyszer utoljára közös rettegésre hívja az országot. Az eseményről készült videónkban arról is kérdeztük a menetelőket, hogy el tudják-e képzelni a Tisza győzelmét.
A tiszások a Deák téren gyülekeztek, ahonnan a Hősök terére vonultak – már akinek sikerült, hiszen az Andrássy több pontján is besűrűsödött a tömeg – ahol aztán többen bele is fáradtak a hosszas műsorba, aminek a végén Magyar Péter megígérte, hogy megvalósítja ellenfele eredeti ígéretét, a polgári Magyarországot. A rendezvényen néhányan rövid időre berohantak kifeszíteni egy ukrán zászlót, az erről készült kép bejárta a teljes kormánymédiát, miközben egy olvasónk videója alapján gyanítható, hogy tervezett provokáció történt.
A Kutyapárt a Szabadság hídon emlékezett, 1 perc néma kommenteléssel. A Mi Hazánk a Bűnvadászokkal közösen vette be a Pilvax közt, ahol Toroczkai cigányozott, zsidózott, és azt is megígérte, hogy hétfőn a háznál látogatja meg Magyar Pétert. A DK egy nappal korábban vonult fel, Dobrev Klára arról beszélt, hogy a forradalom azért jöhetett létre, mert nem egyetlen vezető nagy párt állt a középpontjában. Ebben a cikkben pedig azzal foglalkoztunk, hogy néztek ki az elmúlt 16 évben a választások előtti ünnepi események.
Voltak a vonulgatásokon kívül más történések is, például kiosztották a Kossuth-díjakat, kapott Rúzsa Magdi, Nemcsák Károly és Pataky Attila (aki szintén ott volt a Békemeneten) – Karácsony Gergely pedig nemzetközi emberi jogi díjat zsebelt be.
Kijev március 14-én diplomáciai tájékoztatót tartott 31 ország – köztük Magyarország – nagykövetei számára a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkról, Orbán szerint az Ukrajnába küldött, majd visszahívott csapat hatására történhetett mindez. Eközben folytatódott a Janaf–Mol nyilatkozatháború. Volodimir Zelenszkij pedig azt mondta, zsarolás, ha az EU-hiteleket a Barátság helyreállításához kötik.
Zelenszkij Magyarország kapcsán arról beszélt, hogy bármilyen magyar kormánnyal együttműködne, amiarra hajlandó, szeretne békében élni, és nem lép szövetségre Vlagyimir Putyinnal. Az Insider szerint ukránellenes álhírekkel száll be a kampányba egy ismert orosz bothálózat. „Viktor, állj meg egy pillanatra, és emlékezz arra, ki voltál” – írta nyílt levelében Viktor Juscsenko volt ukrán elnök. „Kérlek, győzd meg az elnöködet, hogy ne zsarolja az országomat, és ne fenyegesse a vezetőit” – válaszolta Orbán.
A Kapitány már csak egy kávét kér: soha senki nem épített akkora politikai szexepilt, mint a tiszás nagyember a non-stop kávézással. Mennyit iszik? Gépi vagy kotyogós? Világos vagy sötét? Hosszú vagy ristretto? Mindent kinyomoztunk.
Magyar Péter országjárásának szentmártonkátai és szentesi állomásán kérdeztük a tiszásokat: hogyan látják a választási esélyeket, és mire számítanak a kampány hátralévő részében.
Petőfi a választóit gyalázta, Vörösmarty ott sem volt, mégis képviselő lett: milyen volt az első olyan választás Magyarországon, amikor a kor viszonyaihoz képest széles körű volt a választójog? Erről beszélt Hermann Róbert, a kor egyik legfelkészültebb történésze, Orbán Viktor gimnáziumi padtársa, akit ennek ellenére időnként megtalálnak a fideszes janicsárok.
Hír volt még:
Izrael legalább még három hétig tervezi a harcot Irán ellen, ahol a helyi hatóságok szombaton lázítás gyanújával őrizetbe vették a trónörökös több tucat támogatóját. Az iráni külügyminiszter szerint nem igaz Donald Trump állítása, miszerint Irán tárgyalni akarna a támadóival. Trump arra szólítja fel Kínát, Franciaországot, Nagy-Britanniát és más országokat, hogy küldjenek hajókat a Hormuzi-szoros biztosítására. A libanoni Hezbollah vezetője megüzente, készen állnak egy hosszú harcra Izraellel. Szombaton kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat, majd az Egyesült Államok is arra kérte állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot.
Orosz mintájú külföldi ügynök-törvényt készít elő a Babiš-kormány Csehországban. A törvényjavaslatot szélsőjobbos képviselő vállalta magára, de Babiš tanácsadójától ered. A nonprofit szervezetek ellen irányul, de olyan homályosan van megfogalmazva, hogy a katolikus egyházra vagy egy átlagos Facebook-felhasználóra is vonatkozik. Magyar mintát is emlegetnek.
Hír volt még:
Sok tízezres (százezres?) vonulások, megtelt terek, sűrű szlogenek, nagy látvány. 28 nappal a mindkét fél által sorsdöntőnek nevezett választás előtt igyekezett mindenki erőt mutatni. Rettegtető Orbán, polgári Magyar. Összefoglalónk a nemzeti ünnepről.
A Békemenet alapján vagy tényleg rosszul áll a Fidesz, vagy az egyik békemenetelőnek volt igaza, amikor azt mondta, hogy „a tiszások pofáznak, a jobboldaliak csendben vannak”.
A miniszterelnök „ünnepi beszédében” egyúttal kijelölte a választás tétjét: 3 millió Fidesz-voks – vagy nemzethalál.
A menetelők vagy nem tudják, vagy nem akarják elképzelni azt a Magyarországot, ahol a Tisza Párt alakít kormányt.
Tapasztalataink szerint most több embert tudott megmozdítani a Tisza, mint október 23-án. Sok volt a fiatal és a kisgyerek, a beszéd végére viszont a tömeg egy része elfáradt.
Hosszúra nyúlt, lelkesítő ígéretcunami és szlogengyűjtemény volt az ellenzék vezetőjének március 15-i beszéde. A fő üzenet: békés Magyarország és nemzetegyesítés jön, ha elkergetjük Orbánt. Mindenki hozzon még öt embert, és ne féljen.
Egy szemtanú videón is rögzítette a cselekményt: páran befutottak a tömegbe, előrángatták a kék-sárga molinót, majd a tiszásokkal való szóváltás után távoztak.
„Magyar Péter az utolsó esélyünk ebben az évtizedben a kormányváltásra” – mondták a Tisza-menet résztvevői, akik közül sokan utcára mennének, ha a Fidesz nyerne. De ezt egyébként is csak akkor tudják elképzelni, ha elcsalják a választásokat.
„A Kutyapárt készen áll az országra, az ország meg a Kutyapártra, úgyhogy embert juttatunk a Parlamentbe.”
A Tisza és a Fidesz mellett a felmérések alapján egyedüli esélyes Mi Hazánk a Bűnvadászokkal közösen vette be a Pilvax közt: volt zsidózás és cigányozás is. Találkoztunk olyan szimpatizánssal, aki szavazna a Tiszára, ha Radnai Márk vezetné, és beszéltünk egy siheder skinheaddel is, aki a Bűnvadászok mintájára szervezett saját csapatot.
A március 15. előestéjén tartott DK-s fáklyás felvonuláson azt mondta: a forradalom azért jöhetett létre, mert nem egyetlen vezető vagy párt állt a középpontjában.
Március 15. remek alkalom, hogy a választás előtt mindenki megmutassa, mit tud, mit ajánl. 2010 óta nagyot fordult a világ, de főleg az ellenzéki színpadon volt teljes sorcsere.
Széchenyi-díjat kapott a Fidesz egykori igazságügyi minisztere, Trócsányi László és a Nobel-díjas Krausz Ferenc is.
Budapest főpolgármestere a Geuzen-érmet a demokratikus értékek, a véleményszabadság és az egyenlő jogok melletti bátor kiállásáért kapja egy egyre autoriterebbé váló magyarországi politikai környezetben.
A magyar nagykövet is részt vett a diplomáciai tájékoztatón, de Orbán addigra már hazarendelte az „ellenőrző” delegációját.
Bár a küldöttséget nem fogadták és a sérült, háborús területen fekvő olajszivattyúhoz se engedték oda, a delegáció vezetője szerint tényekkel térnek haza.
A Mol szerint a Janaf visszaélésszerű, objektíven nem indokolt árazást alkalmaz, a Janaf szerint a Mol célja csak az, hogy továbbra is a kedvezményes orosz olajból profitáljon.
„A magyar vezetés mindig talál valamilyen okot a döntések blokkolására, és hogy egy kicsit támogassa Oroszországot” - mondta az ukrán elnök.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy nem akar beleszólni a választásokba és hogy ők nem terjesztenek gyűlöletet.
Az álhírek könnyen lehet, hogy felbukkannak majd a magyar kormánypropagandában is.
Viktor Juscsenko a nyílt levelében arra buzdította a magyar miniszterelnököt, hogy „nézzen szembe az igazsággal”, mert még „nem késő visszatérni a fényhez”.
Válaszolt a magyar kormányfő a volt ukrán elnök levelére, többek között azt, hogy a háború után visszatérne az ukrán-magyar barátsághoz. Valamilyen okból viszont elfeledkezett róla, hogy Magyarország és a náci Németország szövetségesek voltak a második világháborúban.
Szentesen és Szentmártonkátán kérdeztük a tiszás kampányesemények résztvevőit arról, milyen közéleti hangulatot tapasztalnak maguk körül, és mire számítanak a választásokig. Van, aki a választás miatt hazautazott Magyarországra, más azt mondja: ezt a népet kifosztották és megalázták.
Bár a Pamkutya egyáltalán nem politizál, az MVM Dome-ban kiderült, hogy a fiatalokból álló közönsége nagyon is.
Az elmaradt pihenőidejükért járó pénzt próbálják kiharcolni, a bíróságok rendre el is ítélik a MÁV-ot, de az továbbra sem fizet.
Alkonyi Zalán kilenc pontban sorolja fel „az orosz művelet eddig ismert dimenzióit”, kibertámadások, fizetett botfarmok és fizetett influenszerek is szerepelnek a listáján. Azt írja, hogy ami Magyarországon történt és történik, „az nem propaganda. Ezek információs és pszichológiai műveletek”.
Az izraeli tűzoltóság hat becsapódási helyszínt azonosított Izrael középső részén a vasárnapi iráni rakétatámadás után.
„Így vagy úgy, hamarosan megnyitjuk, biztonságossá és szabaddá tesszük a Hormuzi-szorost” – fogadkozott új posztjában az USA elnöke.
Az iráni válaszcsapások egyre jobban átterjednek a szomszédos országra is, ahol milíciák támadnak mindent, ami amerikai.
Habermas a mai német filozófusok közül a legbefolyásosabbnak és legismertebbnek számított, 96 éves volt.
