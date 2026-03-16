Egy jó kávé, mielőtt végleg felvonulnánk

Ünneplők

Kezdésnek itt a cikk, amiben a tiszás és a fideszes tömegekről készült képeket lehet összehasoníltani. Ha minden apróság érdekel, itt olvasható vissza az élő közvetítésünk március 15-éről, ha pedig az egész nap összefoglalójára lennél kíváncsi, ide érdemes kattintani. Ettől függetlenül a fontosabb anyagokat ebbe a hírlevélbe is összegyűjtöttük.

A fideszesek az Elvis Presley térről békemeneteltek „nem leszünk ukrán gyarmat” feliratú molinóval a Kossuth téri „állami” ünnepségre, hogy meghallgassák, ahogy Orbán még egyszer utoljára közös rettegésre hívja az országot. Az eseményről készült videónkban arról is kérdeztük a menetelőket, hogy el tudják-e képzelni a Tisza győzelmét.

A tiszások a Deák téren gyülekeztek, ahonnan a Hősök terére vonultak – már akinek sikerült, hiszen az Andrássy több pontján is besűrűsödött a tömeg – ahol aztán többen bele is fáradtak a hosszas műsorba, aminek a végén Magyar Péter megígérte, hogy megvalósítja ellenfele eredeti ígéretét, a polgári Magyarországot. A rendezvényen néhányan rövid időre berohantak kifeszíteni egy ukrán zászlót, az erről készült kép bejárta a teljes kormánymédiát, miközben egy olvasónk videója alapján gyanítható, hogy tervezett provokáció történt.

Videónkban pedig arról is kérdeztük a tiszásokat, mi lenne, ha Fidesz-győzelemre ébrednének a választások másnapján.

A Kutyapárt a Szabadság hídon emlékezett, 1 perc néma kommenteléssel. A Mi Hazánk a Bűnvadászokkal közösen vette be a Pilvax közt, ahol Toroczkai cigányozott, zsidózott, és azt is megígérte, hogy hétfőn a háznál látogatja meg Magyar Pétert. A DK egy nappal korábban vonult fel, Dobrev Klára arról beszélt, hogy a forradalom azért jöhetett létre, mert nem egyetlen vezető nagy párt állt a középpontjában. Ebben a cikkben pedig azzal foglalkoztunk, hogy néztek ki az elmúlt 16 évben a választások előtti ünnepi események.

Belföld

Voltak a vonulgatásokon kívül más történések is, például kiosztották a Kossuth-díjakat, kapott Rúzsa Magdi, Nemcsák Károly és Pataky Attila (aki szintén ott volt a Békemeneten) – Karácsony Gergely pedig nemzetközi emberi jogi díjat zsebelt be.

Kijev március 14-én diplomáciai tájékoztatót tartott 31 ország – köztük Magyarország – nagykövetei számára a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkról, Orbán szerint az Ukrajnába küldött, majd visszahívott csapat hatására történhetett mindez. Eközben folytatódott a Janaf–Mol nyilatkozatháború. Volodimir Zelenszkij pedig azt mondta, zsarolás, ha az EU-hiteleket a Barátság helyreállításához kötik.

Zelenszkij Magyarország kapcsán arról beszélt, hogy bármilyen magyar kormánnyal együttműködne, amiarra hajlandó, szeretne békében élni, és nem lép szövetségre Vlagyimir Putyinnal. Az Insider szerint ukránellenes álhírekkel száll be a kampányba egy ismert orosz bothálózat. „Viktor, állj meg egy pillanatra, és emlékezz arra, ki voltál” – írta nyílt levelében Viktor Juscsenko volt ukrán elnök. „Kérlek, győzd meg az elnöködet, hogy ne zsarolja az országomat, és ne fenyegesse a vezetőit” – válaszolta Orbán.

A Kapitány már csak egy kávét kér: soha senki nem épített akkora politikai szexepilt, mint a tiszás nagyember a non-stop kávézással. Mennyit iszik? Gépi vagy kotyogós? Világos vagy sötét? Hosszú vagy ristretto? Mindent kinyomoztunk.

Magyar Péter országjárásának szentmártonkátai és szentesi állomásán kérdeztük a tiszásokat: hogyan látják a választási esélyeket, és mire számítanak a kampány hátralévő részében.

Petőfi a választóit gyalázta, Vörösmarty ott sem volt, mégis képviselő lett: milyen volt az első olyan választás Magyarországon, amikor a kor viszonyaihoz képest széles körű volt a választójog? Erről beszélt Hermann Róbert, a kor egyik legfelkészültebb történésze, Orbán Viktor gimnáziumi padtársa, akit ennek ellenére időnként megtalálnak a fideszes janicsárok.

Külföld

Izrael legalább még három hétig tervezi a harcot Irán ellen, ahol a helyi hatóságok szombaton lázítás gyanújával őrizetbe vették a trónörökös több tucat támogatóját. Az iráni külügyminiszter szerint nem igaz Donald Trump állítása, miszerint Irán tárgyalni akarna a támadóival. Trump arra szólítja fel Kínát, Franciaországot, Nagy-Britanniát és más országokat, hogy küldjenek hajókat a Hormuzi-szoros biztosítására. A libanoni Hezbollah vezetője megüzente, készen állnak egy hosszú harcra Izraellel. Szombaton kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat, majd az Egyesült Államok is arra kérte állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot.

Orosz mintájú külföldi ügynök-törvényt készít elő a Babiš-kormány Csehországban. A törvényjavaslatot szélsőjobbos képviselő vállalta magára, de Babiš tanácsadójától ered. A nonprofit szervezetek ellen irányul, de olyan homályosan van megfogalmazva, hogy a katolikus egyházra vagy egy átlagos Facebook-felhasználóra is vonatkozik. Magyar mintát is emlegetnek.

Podcast

Nem látta valaki a tizenkettedik imámot? Milyen meccset nézzen egy ajatollah? Rendszerbebetonozás bombákkal. Állami kultúrház. Mi és a MI. Súlyemelők az uszodában. Múmia bácsi kipattan a vízből. Itt az új Borízű hang.