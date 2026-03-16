Egy tervezet szerint a Trump-kormányzat visszatartaná a HIV-támogatásokat, hogy rákényszerítse Zambiát egy megállapodásra

Az amerikai külügyminisztérium fontolgatja, hogy tárgyalási eszközként visszatartja a HIV-vel élő embereknek nyújtott életmentő segítséget Zambiában, hogy ezzel rákényszerítse a dél-afrikai ország kormányát egy olyan megállapodás aláírására, amely nagyobb hozzáférést biztosítana az Egyesült Államoknak az ország kritikus ásványkincseihez.

„Csak úgy tudjuk biztosítani prioritásainkat, ha hajlandóságot mutatunk arra, hogy nyilvánosan, nagy léptékben megvonjuk a támogatást Zambiától” – áll abban a memorandumtervezetben, amelyet a minisztérium Afrika-ügyi irodájának munkatársai készítettek Marco Rubio külügyminiszter számára. A memorandum egy példányát a New York Times szerezte meg.

Zambiában mintegy 1,3 millió ember szorul napi HIV-kezelésre, amelyet az évtizedek óta működő amerikai AIDS-segélyprogram, az Egyesült Államok elnöki sürgősségi terve az AIDS ellen (PEPFAR) biztosít, valamint tuberkulózis- és maláriaellenes gyógyszerekre, amelyek évente zambiaiak tízezreinek életét mentik meg. A memorandum szerint a Trump-kormányzat azt mérlegeli, hogy már májusban „jelentősen csökkenti a támogatást”, hogy növelje a nyomást Zambiára.

A Trump-kormányzat tavalyi, a külföldi segélyeket széles körben érintő csökkentése után a külügyminisztérium arra ösztönzi az országokat, hogy írjanak alá új megállapodásokat, amelyekben bizonyos feltételek teljesítését vállalják az amerikai támogatásokért cserébe. Eddig huszonnégy ország írt alá ilyen megállapodást, összesen 20 milliárd dollár értékű egészségügyi támogatásról öt évre. A legtöbb esetben a fogadó ország fő kötelezettsége az, hogy kormánya vállalja saját egészségügyi kiadásainak növelését.

Miközben a legtöbb ország aláírta a megállapodásokat, Zimbabwe kormánya nemrég kilépett a tárgyalásokból, mondván, hogy az adatok és biológiai minták megosztására vonatkozó követelések elfogadhatatlan módon sértik a szuverenitását. Kenyában aktivisták hasonló aggályok miatt bíróság elé vitték az ország megállapodását.

Bár a megállapodás feltételeit egyik kormány sem hozta nyilvánosságra, az egészségügyi rész egy, a The Times által látott tervezete szerint az Egyesült Államok 1 milliárd dollár egészségügyi támogatást javasolna Zambiának öt év alatt, ha Zambia vállalja, hogy saját részéről 340 millió dollárral növeli az egészségügyi kiadásait. Ez kevesebb mint a fele annak az egészségügyi támogatásnak, amelyet Zambia a Trump-kormány hivatalba lépése előtt kapott.

A megállapodás második része olyan lépésekről szóló egyezmény lenne, amelyek nagyobb hozzáférést biztosítanának az amerikai vállalatoknak Zambia hatalmas ásványkincskészleteihez, és közvetve megszüntetnék azt, amit az Egyesült Államok Kína előnyben részesített hozzáférésének tekint a zambiai bányákhoz.

Zambia a világ egyik jelentős réztermelője, emellett hatalmas készletekkel rendelkezik olyan ásványokból, mint a lítium és a kobalt, amelyek kulcsfontosságúak a zöldenergia-átmenetben.

A harmadik elem egy szerződés újratárgyalása a Millennium Challenge Corporationnel, egy amerikai külföldi segélyügynökséggel, amely a gazdasági kormányzásra összpontosít. Az eredeti, 2024-ben aláírt szerződés 458 millió dolláros támogatást biztosított Zambiának mezőgazdasági szektorának támogatására. A Trump-kormányzat azt szeretné, ha ezt átalakítanák úgy, hogy szabályozási változtatásokat követeljen meg a bányászatban és más iparágakban.

Zambia a memorandumtervezet szerint májusig kénytelen lesz mindhárom feltételbe beleegyezni, ha meg akarja tartani a jelenleg a PEPFAR programon keresztül kapott egészségügyi támogatás egy részét.

A külügyminisztérium nem kívánt nyilatkozni a memorandumról. A New York Times kérdéseire válaszul a minisztérium sajtóirodája egy aláírás nélküli e-mailben közölte, hogy nem kommentál „állítólag kiszivárgott dokumentumokat vagy mérlegelés alatt álló diplomáciai egyeztetéseket”.

A Trump-kormányzat arra számított, hogy Zambia tavaly év végén aláírja a megállapodást, amikor más afrikai országok sorra egyeztek bele hasonló szerződésekbe, és washingtoni tisztviselők Lusakába, Zambia fővárosába utaztak, hogy megpróbálják lezárni a tárgyalásokat.

A megállapodás azonban továbbra sem készült el, és a kormányzat frusztrációja nő Zambiával szemben.

Ha Zambia nem írja alá a megállapodást, „az amerikai külföldi segélyek éles, nyilvános megvágása jelentősen demonstrálná a támogatást kapó országok számára az együttműködés iránti érdeklődésünk komolyságát és azt a követelményünket, hogy kézzelfogható előnyök származzanak az America First külpolitikánkból” – áll a memorandumtervezetben.

Az elmúlt két évtizedben Zambia a PEPFAR-program egyik legnagyobb kedvezményezettje volt, több mint 6 milliárd dollár támogatást kapott. Amikor a program George W. Bush elnöksége alatt elindult, évente mintegy 90 000 ember halt meg AIDS-ben Zambiában, és az egészségügyi rendszer teljesen túlterhelt volt.

A zambiai kormány tavaly óta átvett néhány HIV-programot. Ennek ellenére az alapvető gyógyszerellátási lánctól kezdve egészen azokig a gyógyszerekig, amelyek megakadályozzák, hogy a csecsemők születéskor megfertőződjenek HIV-vel, továbbra is az amerikai pénzügyi és logisztikai támogatásra támaszkodik.