Három körzetben csak 4, kettőben viszont 10 jelöltből választhatunk április 12-én

A Nemzeti Választási Iroda hétfő délelőtt frissített adatai szerint 671 egyéni képviselőjelöltet vettek már jogerősen nyilvántartásban, nyolc egyéni jelölt indulása áll még jogorvoslat alatt (két-két Pest és Hajdú-Bihar megyei, valamint egy-egy fővárosi, szabolcsi, hevesi és csongrádi jelölté). Az NVI adatai szerint 195-en vannak, akik úgy döntöttek, hogy végül nem akarnak indulni, míg 190 jelölt van a „nyilvántartásba vétel visszautasítva” státuszban (közülük öten még nem jogerősen).

Az mindenesetre látszik, hogy lényegében ugyanannyian indulnak az egyéni mandátumokért, mint négy évvel ezelőtt: akkor végül 663 egyéni jelöltet vettek nyilvántartásba, a „nyilvántartásba vett, de kiesett (lemondott, választójogát/választhatóság jogát elvesztett, jelölő szervezetét törölt)” jelöltek száma 8 volt.

A dolgok mostani állása szerinti 671 idei induló azt jelenti, hogy egy körzetben jellemzően 6 jelölt van. A legtöbben két borsodi körzetben, az ózdi székhelyű 3-as számú és a sátoraljaújhelyi székhelyű 5-ös számú egyéni választókerületben gyűjtötték össze jogerősen az ajánlásokat: mindkét helyen 10-10 egyéni jelölt lesz.

A másik végletet egy Csongrád és két Hajdú-Bihar megyei körzet jelenti, ezekben 4-4 jelöltet vettek eddig nyilvántartásba. Azért írtam, hogy eddig, mert a berettyóújfalui székhelyű 4-esben két jelöltnek, a kutyapárti Béres Balázs Ákosnak és a DK-s Tonzor Péternek még jogorvoslat alatt áll az indulása. A másik két négyfős körzet a hajdúböszörményi székhelyű 6-os számú hajdú-bihari – de itt a jobbikos Uri Dániel még nem jogerős visszautasítása növelheti a létszámot – és a csongrádi 2-es számú, Szegedet és a várostól nyugatra lévő településeket magába foglaló választókerület, ahol pedig két nem jogerős visszautasítás és egy jogorvoslat után nőhet még az indulók száma.

A fővárosban a legkevesebben, öten, az 5-ös számú, a VI. és XIII. kerületet magába foglaló választókerületben indulnak. A legtöbben, kilencen, a XXIII. kerületi székhelyű, de XVIII. és XX. kerületi szavazóköröket is magába foglaló 16-os számú egyéni választókerületben. Többek között itt jelölt függetlenként az MSZP-s Hiller István, de itt indul az LMP egyetlen jelöltje, Szabó-Kellner Katalin is.

Ha megyei átlagot nézünk, akkor is Borsodban a legaktívabbak a magukat politikai pályára elképzelők, választókerületenként nagyjából 8-an indulnának, és csak a kazincbarcikai 4-es számú kerületben nincs legalább hat jelölt. A második holtversenyben Szabolcs és Fejér megye átlagosan választókerületenként 7-7 jelölttel. A másik végletet Vas jelenti, ahol mindhárom körzetben 5-5 jelölt van, és itt már sehol nincs jogorvoslat vagy nem jogerős kizárás sem.