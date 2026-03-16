Ismét kilőttek az olajárak, miután Trumpék csapást mértek arra a szigetre, ahol Irán egy kulcsfontosságú olajipari központja van

Az olajárak dinamikusan emelkednek, miután Trump azt állítja, hogy az USA „teljesen lerombolta” az Iránhoz tartozó Kharg-szigetet, ahol a perzsa államnak az olajpiac szempontjából meghatározó jelentőségű exportközpontja van. Trump a közösségi médiában azt állította, hogy „illemi okokból” kerülte a sziget olaj- és energia-infrastruktúrájának megtámadását, és hogy csak katonai célpontokat találtak el. Az amerikai-izraeli művelet első két hetében nagyrészt érintetlenül hagyott Kharg megtámadása azonban így is elég volt a globális piacokon végigsöprő aggodalmak erősödéséhez.

Ráadásul az amerikai elnök szombaton azt is állította, hogy az amerikai csapások „teljesen lerombolták” Kharg-sziget nagy részét, és az NBC Newsnak azt nyilatkozta, hogy hadseregük „még néhányszor csak szórakozásból” csapást mérhet a helyszínre – írja a Guardian. Kharg, egy nyolc kilométer hosszú korallsziget a Perzsa-öbölben, 43 kilométerre a szárazföldtől, Irán kulcsfontosságú feldolgozó központja, amelyen keresztül az ország olajexportjának 90 százaléka halad át.

A közel-keleti háború hétvégi eseményei azért is súlyosbították az olajkínálattal kapcsolatos piaci aggodalmakat, mert Trump a szövetségesek segítségét kérte a Hormuzi-szoros újranyitásához és hajózhatóságának biztosításához, ezzel mintegy beismerve, hogy az olaj világkereskedelmét döntően befolyásoló szorosban egyedül nem bírnak az irániakkal. Ráadásul a japánok és az ausztrálok már le is pattintották Trumpot.

A Brent nyersolaj hordónkénti ára így hétfő reggel már 105 dollár közelébe emelkedett (napi csúcsa eddig 104,98 dollár), ami 1,8 százalékkal magasabb a pénteki záróárnál. De igazán egyheti összevetésben súlyos a drágulás: múlt kedden, amikor bejelentették a nemzeti olajtartalékok történelmi léptékű felszabadítását, 85 dollár alatt is volt az olajár – vagyis hat nap alatt nagyjából 20 százalékos a drágulás.



