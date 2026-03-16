Magyar Orbán fellépéséről: Mintha teljesen lemásolták volna a Tisza országjárását

Gyorsan lecsapta Orbán Viktor első „nyílt fórumát” Magyar Péter Orosházán:
„Azt hiszem, talán tegnap szóltunk Marikáéknak (a helyi jelöltnek), hogy akkor jönnénk Orosházára. A Tiszánál ez így megy.”
Magyar nem sokkal azután lépett színpadra, hogy Orbán Viktor befejezte a saját rendezvényét Kaposváron. Magyar arról beszélt, a Tisza eseményeire nem kell előre buszoztani az embereket, a helyiektől viszont úgy tudja, Orbán kaposvári rendezvényén ez történt. A buszoztatott embereket elmondása szerint kezdés előtt nem sokkal egy parkolóból vitték oda és terelték a színpad elé.
„Hivatásos bértapsolók, kiabálók voltak, érdekes élmény volt” – mondta Magyar, aki a saját fellépése előtt a kocsiban nézte meg, „mit domborított” Orbán.
„Mintha teljesen lemásolták volna a Tisza országjárását. Voltak fáklyák, ki volt világítva 1-2 épület. Egész vicces, hogy 16 év kormányzás után ennyit sikerült, hogy megpróbálták legalább lemásolni.”
Náluk viszont nem kell regisztrálni, és TEK-esek sem veszik körbe a teret – mondta Magyar, aki arról is beszélt, tudomása szerint lövészek is voltak fent a tetőkön, és TEK-es páncélos járművek is érkeztek Kaposvárra Orbán beszéde idejére.
„Ilyen a Fidesz békéje. Nálunk más lesz egy kicsit.”
Beszélt a március 15-i rendezvényről is, szerinte a Nemzeti menet a valaha volt legnagyobb megemlékezés, amit politikai párt tartott. (A Fidesz szerint a Békementen voltak többen.) Szerinte az ukrán zászlót kifeszítő fiatalokat a miniszterelnök küldte oda, az egy „hamis zászlós művelet volt.” (Kettőjüket sikerült beazonsítanunk.)
Ezután jöttek a szokásos panelek, beszélt a helyi problémákról, sorolta az ígéreteket. Az orosházi jelölt, Gurzó Mária is mondott egy rövid beszédet, aminek az elején felköszöntötte Magyar Pétert a születésnapján, majd a jelölt beszéde után a közönség elénekelte a boldog születésnapot című dalt, és Magyar kapott egy tortát is.
Hétfőn Orosháza a harmadik helyszíne volt, előtte a Békés megyei Dobozon és Újkígyóson tartott fórumokat az országjárása részeként. (Negyed 10 körül kitett egy rövid videót arról, hogy nem csak Orosházán köszöntötték fel.)
