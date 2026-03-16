Még egy kis március 15-ei tömegmatek: a Nemzeti Meneten kétszer annyi ideig vonultak az emberek, mint a Békemeneten

Menet-összehasonlító videó készült, amelyből kiderül: a tiszás Nemzeti Menet kb. kétszer annyi ideig vonult a kihelyezett kamera előtt, mint a Békemenet. Az összehasonlító timelapse videót Tomanovics Gergely, a fideszes videósból lett aktivista készítette Sziklai Zsolttal közösen.

A felvételen látható, hogy míg a fideszesek nagyjából 50 perc alatt vonultak át a Margit hídon, addig a tiszás tömegnek pontosan kétszer annyi időre, száz percre volt szüksége ahhoz, hogy eljuthasson A-ból B-be. Tomanovicsék már tavaly októberben is mértek tömeget, és akkor is arra jutottak, hogy közel kétszer annyi embert tudott megmozgatni Magyar Péter.

Ha ez volt minden idők legnagyobb Békemenete, hogyan háromszorozta meg a Tisza 5 hónap alatt a saját létszámát? – tettük fel a kérdést témába vágó hétfő reggeli cikkünkben. (Címlapfotó: Németh Dániel/444)