Mióta vannak róla adatok, nem volt ilyen alacsonyan a magyarországi olajtartalék

Habár csak február 16-án kérte – a Barátság kőolajvezeték leállása miatt – a Mol az energetikai minisztertől a stratégiai olajtartalékok felszabadítását, az olajkészlet február végén már alacsonyabban volt, mint 2015 óta bármikor. És azért csak azóta, mert csak 2015 januárjától érhetők el adatok a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) honlapján.

Fotó: MOL

A G7 felidézi: a Mol kérésére februárban Lantos Csaba energiaminiszter 250 000 tonnányi stratégiai készletet szabadított fel. Ez a mennyiség az akkori tartalék nagyjából 40 százalékát jelentette, hiszen január végén 627 ezer tonna volt a tartalék. Február végén már csak 487 ezer tonna, vagyis 140 ezer tonnányi készletet bő tíz nap alatt elhasznált a Mol.

A cikk szerint még látványosabb, ha kicsit hosszabb távra tekintünk ki: tavaly októberben ugyanis még több mint 770 ezer tonnányi készletről számolt be az MKSZSZ, azóta tehát a tartalék mintegy 40 százaléka elfogyott. Tavaly egyébként stagnált a tartalék mennyiség januárról februárra, és 2024-ben is csak nagyon csekély mértékben csökkent, 634,8 kilotonnáról 630,8 kilotonnára.

Bár a G7 erre nem tér ki, a stratégiai mennyiség csökkenéséről árulkodik az MKSZSZ adatai között találhat „Készletnapok száma” sor is. A szövetségnek a kőolaj, benzin, gázolaj és kerozin tartalékát összesítő táblázatában ez a sor tünteti fel, hogy hány napra elegendőek a készletek. Ez a mutató 2025 április óta 96 volt, míg előtte éveken át 90 napra volt elég a tartalék (a „készletek mobil mennyisége” a hivatalos elnevezés szerint). Most viszont, február végén már csak 87 napnyi, vagyis egy hónap alatt 9 nappal csökkent a rendelkezésre álló tartalék.

Ennél alacsonyabban utoljára 2023 márciusában volt a mutató (84 nappal), és ilyen intenzitású, egy hónap alatt legalább 9 napos csökkenést legutóbb 2022 nyarán láttunk, néhány hónappal az orosz-ukrán háború kitörése után.