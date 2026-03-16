Most már aztán tényleg biztos, hogy a Kutyapárt országos listája is ott lesz a szavazólapokon április 12-én

„76 jelölt tegnaptól jogerős! Ott leszünk a szavazólapon. Köszönjük!” – írta ki közösségi oldalára hétfőn reggel a Kutyapárt-listavezető Nagy Dávid.

„De ha már mindenért lehajolsz, akkor be is kaphatod” – az MKKP pártigazgatója múlt héten többek között ezzel a megjegyzéssel utalt arra, hogy szerinte szervezett akció állhat a mögött, hogy az utolsó pillanatban közel 40 választókerületben fellebbezéseket nyújtottak be jelöltjeik nyilvántartásba vétele ellen. A Kutyapárt azt állította, a fellebbezéseknek nincs valós jogi alapjuk, így a választók szavazhatnak majd rájuk az április 12-ei országgyűlési választásokon.

A fejlemények azt mutatják, hogy igazuk volt – mármint az aláírásaik hitelességét illetően –, vagyis az MKKP az egyike lesz az öt pártlistának, amely szerepelni fog a szavazólapokon. Egyéni jelöltjük mindazonáltal kereken 30 választókerületben nem lesz, így a párt parlamentbe jutása finoman szólva is kérdéses.

Az elmúlt hetekben a kutyapártosokat ellenzéki oldalról rengeteg bírálat érte amiatt, hogy – szemben a Momentummal, az MSZP-vel és más hasonló formációkkal – indulni fognak a választásokon. Magyar Péter Tisza-elnök múlt hétfőn azt mondta, „aki nem a Tisza listájára és jelöltjére szavaz, az Orbán aljas, korrupt rendszerét akarja vagy fogja hatalomban tartani”.

A Nemzeti Választási Bizottság már pénteken közzétette, hogy hogy fognak kinézni az országos listás szavazólapok. Így: