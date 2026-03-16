Négy embert hallgattak ki gyanúsítottként a G.w.M. koncertje utáni verekedés miatt

A rendőrök négy embert azonosítottak és gyanúsítottként hallgattak ki annak a bandának a tagjai közül, akik G.w.M. szombati jótékonysági koncertje után verekedtek össze – írja a 24.hu.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, jótékonysági koncertet adott G.w.M. még szombaton Jászberényben, az eseményt a fideszes Pócs János, a jászapáti választókerület képviselője szervezte. A beteg gyerekek megsegítésére kitalált koncert rendben lement, de utána, a koncert helyszínének bejáratánál hatalmas verekedés kezdődött.

A 24.hu értesülései szerint egy öt fős banda érkezett a koncert végére kocsival, „majd kiugrottak a járműből, és vascsővel, késsel, valamint baseballütővel felszerelkezve rátámadtak több, a koncertről távozó személyre is”.

A lap most úgy tudja, eddig két áldozatot hallgattak ki a négyből, és ők arról számoltak be, hogy nem öten, hanem jóval többen, körülbelül kilencen voltak a támadók. Értesüléseik szerint a nyomozók TikTok-felvételek alapján azonosították az eddig elfogott gyanúsítottakat. Úgy tudják, valamilyen nőügy állt a támadás mögött.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta a lapot, hogy valamennyien tagadták a cselekmény elkövetését, és szerintük egy másik társaság támadt rájuk. A támadás motívuma a nyomozás eddigi adatai szerint egy korábbi, a két társaság között lezajlott vita volt, azonban a vita tartalmáról a felek eltérően számolnak be – írta az ügyészség. Az egyik felnőttkorú, büntetett előéletű gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A G.w.M. koncertje után megtámadott három személy közül az egyik nyolc napon belül gyógyuló vágott sérülést szenvedett. A Jászberényi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.