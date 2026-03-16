Nicolas Sarkozy újra bíróság elé áll

Nicolas Sarkozy ismét bíróság elé áll Párizsban, hogy szembenézzen azokkal a vádakkal, miszerint összeesküdött annak érdekében, hogy illegális választási kampányfinanszírozást kapjon a néhai líbiai diktátor, Moammer Kadhafi rezsimjétől. A jobboldali egykori francia elnök, aki 2007 és 2012 között volt hivatalban, tagad minden jogsértést.

Tavaly Sarkozyt öt év börtönbüntetésre ítélték bűnszövetségben elkövetett összeesküvés miatt azzal az állítólagos tervvel összefüggésben, hogy választási kampánypénzekhez jusson Kadhafi rezsimjétől. Sarkozyt bűnösnek találták egy rendbeli bűnszövetségben elkövetett összeesküvésben a Líbiából származó választási pénzek megszerzésére irányuló tervvel kapcsolatban. Három másik vádpont (korrupció, a líbiai közpénzekkel való visszaélés és illegális választási kampányfinanszírozás) alól felmentették.

Így ő lett az Európai Unió egyik országának első volt államfője, aki börtönbüntetést töltött le, és az első háború utáni francia vezető, aki rács mögé került.

Húsz nap után egy párizsi börtönből – amelyet „kimerítőnek” és „rémálomnak” írt le – Sarkozyt novemberben szabadon engedték fellebbezésének elbírálásáig. Saját biztonsága érdekében magánzárkában volt elhelyezve, egy kb. 9 m2-es egyéni cellában, saját zuhanyzóval és WC-vel. A 20 napnyi élményeiről könyveit is írt.

Sarkozyt a most kezdődő új fellebbviteli tárgyaláson mind a négy vádpontban újra bíróság elé állítják, miután ő fellebbezett az elítélése ellen, az állami ügyész pedig fellebbezett a felmentések ellen. Ha bűnösnek találják, a 71 éves Sarkozy akár 10 év börtönbüntetéssel is szembenézhet. (Guardian)