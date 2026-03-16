Olajellátási zavarok vannak Kínában a közel-keleti háború miatt

A legnagyobb kínai olajfinomító vállalat, a Sinopec a tervekhez képest körülbelül 10 százalékkal csökkentette a kitermelési kapacitásokat, mivel csökkentek a nyersolajkészletei a közel-keleti háború eszkalálódása miatt, és mert a Hormuzi-szoroson továbbra is bizonytalan az olajszállítás, írja a Bloomberg.

A Sinopec finomítói naponta körülbelül 5,2 millió hordó nyersolajat dolgoznak fel, ami a teljes kínai termelés körülbelül egyharmada. A cég a nyersolaj több mint felét a Közel-Keletről importálja. A 10 százalékos csökkentés azt jelenti, hogy a vállalat átviteli sebessége több mint 500 000 hordóval csökkenhet naponta a finomítási csúcsidőszaknak számító márciusban (mivel a kereslet a tavasz végére, a nyár kezdetére nő meg).

A Bloomberg hozzáteszi: Kína és a legtöbb nagy ázsiai gazdaság (India, Dél-Korea és Japán) főleg a Hormuzon áthaladó olajat importálnak. Ezek a szállítmányok általában 15-30 nap alatt érkeznek meg ázsiai kikötőkbe, ami megnehezíti a távolabbi forrásokból – Amerikában, Európában és Afrikában – történő helyettesítésüket.

Nemcsak Kínába, de Etiópiába is begyűrűzött közben az olajválság, derül ki a Bloomberg egy másik cikkéből. A kelet-afrikai ország miniszterelnöke, Abij Ahmed hétfő reggel egy tweetjében azt írta, hogy mivel a közel-keleti válság miatt az olajat vásárló és felhasználó országok nem tudtak elegendő olajhoz jutni, az üzemanyag-forgalmazókat, a benzinkutakat és a fogyasztókat is arra kéri, hogy a meglévő készleteket csak létfontosságú célokra használják.