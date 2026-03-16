Párizsban a szocialisták nyertek, délen Le Pen pártja, északon a radikális baloldal erősödött a francia helyhatósági választáson

A franciaországi helyhatósági választások vasárnapi első fordulója után – ez komoly teszt a 2027-es elnökválasztás előtt – Párizsban a várost negyed évszázada irányító szocialisták jelöltje, Emmanuel Grégoire, az eddigi polgármester, Anne Hidalgo egyik helyettese 38,8 százalékos támogatottsággal áll az élen, megelőzve a jobbközép jelöltjét, a 23,9 százalékot elérő Rachida Dati volt kulturális minisztert.

Az ország második legnagyobb városában, a déli Marseille-ben a baloldal hivatalban lévő polgármestere, a 34,5 százalékot kapott Benoît Payan szoros versenyben vezet a Nemzeti Tömörülés jelöltje, Franck Allisio (33,6 százalék) előtt.

A Nemzeti Tömörülés jelöltje győzött az első fordulóban a déli Nizzában a jobbközép polgármester előtt, és több más közepes méretű városban is, elsősorban az ország déli részén, miközben hat évvel ezelőtt kevesebb mint 20 százalékot ért el országosan. A radikális baloldali Engedetlen Franciaország elsősorban északon volt sikeres: a 250 ezer lakosú Lille-ben a párt jelöltje, Lahouaria Addouche 25 százalékos támogatottsággal holtversenyben áll az élen a szocialista Arnaud Deslandes-del, Roubaix-ban David Guiraud 45 százalékkal megnyerte az első fordulót, Saint-Denis-ben, Párizs egyik északi elővárosában pedig 51 százalékos támogatottsággal már polgármesterré is a párt jelöltjét, Bally Bagayokót.

Az első becslések szerint országosan a választásra jogosultak alig 57 százaléka vonult az urnákhoz, ami nagyon alacsonynak számít, a nagyvárosokban viszont ennél jelentősebb volt a részvétel.

Az országos politikát meghatározó három formációnak, Emmanuel Macron centrista pártjának, valamint a két nagy ellenzéki pártnak, a Nemzeti Tömörülésnek és az Engedetlen Franciaországnak eddig nem sikerült országosan beágyazódnia, mostani előretörésük előtt a legalább 30 ezer lakosú városok felének és a legnagyobb városok 94 százalékának irányítása a jobbközép vagy a szocialisták kezében volt.

A két nagy ellenzéki párt előretörése ezért nehéz tárgyalásokat vetít előre a jövő vasárnapi második forduló előtt. A továbbjutott listavezetőknek keddig kell dönteniük a folytatásról. A baloldalon a Szocialista Párt és az Engedetlen Franciaország között olyannyira elmérgesedett a viszony, hogy kiszámíthatatlan, mely körzetekben fognak együttműködni, írja az MTI.

Manuel Bompard, az Engedetlen Franciaország részéről kezdeményezte a baloldali összefogást „mindenhol, ahol a jobboldal és a szélsőjobb fenyeget”, a Szocialista Párt főtitkára, Olivier Faure viszont megismételte, hogy nem lesz országos megállapodás, miután a radikális baloldaliakat vezető Jean-Luc Mélenchont antiszemitizmussal vádolják a szocialisták.

A Nemzeti Tömörülés az önkormányzati választásokat nyíltan első lépésnek tekinti a 2027-es hatalomra jutás felé, vezetőik aktívan részt vettek a kampányban. Emmanuel Macron elnök pártja és a kormánytagok ezzel ellentétben egyáltalán nem kampányoltak, a miniszterek nem is kommentálták sem a választási esélyeket, sem az eredményeket.