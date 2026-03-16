Paul Thomas Anderson felért oda, ahova évtizedek óta tartozik

Paul Thomas Anderson (PTA) megkapta a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat. Ezt a mondatot először 2008-ben kellett volna leírni. Az akkor megjelent There Will Be Blood (Vérző olaj) nemcsak annak az évnek, de valószínűleg a XXI. század Hollywoodjának is a csúcsműve.
Akkor még közbeszólt a Nem vénnek való vidék. 2026-ban aztán a valaha készített legszórakoztatóbb, legkönnyebben befogadható filmjéért, az Egyik csata a másik után-ért kapta meg az elismerést. Ez viszont mégsem „á, az első lemezei voltak az igaziak”-típusú megjegyzés akar lenni. Képességeit ugyanis úgy tudta a közönség szolgálatába állítani, hogy közben megmaradt generációja egyik legnagyobb és legeredetibb rendezőjének.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el.
Szinte minden kategóriában a favoritok nyertek a 98. Oscar-gálán: megszakadt Paul Thomas Anderson rossz szériája, jól szerepelt a Bűnösök is, először kapott operatőri díjat nő, és még holtverseny is volt.
