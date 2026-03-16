Trump megfenyegette a NATO-t

Donald Trump figyelmeztette a NATO-tagállamokat, hogy pocsék jövő várhat rájuk, ha nem lesznek hajlandóak segíteni a Hormuzi-szoros felszabadításában. A Politico cikke szerint az amerikai elnök ismételten sürgette az európai országokat, hogy támogassák az Egyesült Államokat a kulcsfontosságú tengeri folyosó újranyitása érdekében tett erőfeszítéseiben.

Az elnök a Financial Timesnak adott interjújában is arról beszélt, hogy szükség lesz a szoroson keresztül történő olajforgalomból hasznot húzó országok közreműködésére.

Az amerikaiak és az izraeliek által kezdeményezett légicsapásokra adott válaszként Irán blokkolja a forgalmat a Hormuzi-szorosban, ami világszerte felhajtja az olajárakat – a Brent a hordónkénti 100 dollár fölötti sávban ragadt –, emiatt Trump napok óta követeli, hogy NATO-szövetségesei segítsenek a blokád megtörésében. Egyelőre mindenki húzódozik, Japán és Ausztrália konkrétan ki is nyilvánította, hogy nem kíván hadihajókat küldeni a térségbe. Még az egyébként rendre az USA első számú partnereként fellépő Nagy-Britannia sem támogatja az ötletet.

Donald Trump az Air Force One fedélzetén Fotó: SAUL LOEB/AFP

„Ha nem érkezik válasz, vagy ha nem megfelelő válasz érkezik, az nagyon rossz lesz a NATO jövője szempontjából” – fenyegette szövetségeseit Trump. Azt mondta, a partnerei hozzájárulhatnának a törekvéseik sikeréhez különböző eszközökkel, például aknakeresőkkel is, amelyekből Európa sokkal többel rendelkezik, mint az Egyesült Államok.

Trump a napokban Kínát, Franciaországot, Japánt, Dél-Koreát és az Egyesült Királyságot nevezte meg olyan országokként, amelyek a Hormuzi-szoroson áthaladó olajforgalom haszonélvezői, és ekként illenék segíteniük az iráni blokád felszámolásában. „Nagyon kedvesek voltunk hozzájuk” – mondta most az FT-nek, arra utalva, hogy az USA úgymond segített európai szövetségeseinek az ukrajnai háborúban, így joggal várja el a támogatást Irán térségében. Az Európai Unió külügyminiszterei hétfőn Brüsszelben egyeztetnek az ügyről. (via Politico)