„Üdvözlöm, miniszter úr! Mikor lesz már vizünk?” – kérdezte egy kislány Lázár Jánostól Kecskeméten

Végre van komoly közéleti párbeszéd: az építési és közlekedési miniszter Lázárinfó Expressz című kampánykörútjának kecskeméti állomásán – ahol a kérdéseket tömbökben tehették fel egymás után a kérdezők – először kérdezhette Lázár Jánost egy kislány, a közvetítés második órájának elején.

A nagymamája vitte oda a gyereket – akinek az anyja éppen dolgozott –, és ez a párbeszéd zajlott le a kislány és Lázár János között:

Kislány: Üdvözlöm, miniszter úr! Mikor lesz már vizünk?

Lázár János: Mikor lesz már?

Kislány: Igen.

Lázár: Vizünk?

Kislány: Igen, mert amikor már régen azt mondtam, hogy anya hazajött, hogy már el tudott teregetni, és visszajött, én már elkezdtem sírni, hogy már mikor lesz már vizünk?

Lázár: És lett végül vagy nem?

Kislány: Nem.

Lázár: Ó! És miért nincs nálatok víz? Azt tudod?

Kislány: Megígértem.

Lázár: Oké, te megígérted, de miért nincs? Mi az oka?

Kislány: Mert a földesek elvették.

Lázár: Oké. Majd akkor erre mindjárt visszatérünk, megpróbáljuk a képviselő urak segítségét kérni, hogy hátha tudják. Köszönjük szépen a kérdésedet.

A gyerek végül nem kapott választ.