Vége a felhőtlen időnek

Fronttal indul a jövő hét – írja előrejelzésén az Időkép. A csapadék nyugat felől jön elszórtan, és átmenetileg hűt néhány fokot a levegőn.

A középső és keleti tájakon napos időre ébred a lakosság, ám északnyugat felől több helyen záporok alakulnak ki. Főként a Dunántúl északi felén és Budapest térségében számíthatunk esőre a hét első napján. De nem kell berezelni, jelentős mennyiség eleinte nem esedékes, legalábbis a lokális záporokat leszámítva.

Kedden már nagyobb területet érintő csapadék is lehet, néhol zivatar sem kizárt.

A front mentén az északnyugatira forduló szél is feltámad, erős lökésekkel, majd kedden többfelé szeles lesz az idő.

Megfagyni nem fogunk, de a kabátokra ismét szükség lehet. Hétfőn 14-18 fokos maximumokat mérhetünk, kedden 8-15 fokosakat, északon még hűvösebb is lehet.

A végére a jó hír: a hét második felében újra szárazabb, naposabb idő lesz. (Időkép)