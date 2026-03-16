Viszalép a Jobbik képviselőjelöltje Budafokon

„Az országgyűlési képviselőválasztáshoz szükséges ajánlásokat az előírt számot meghaladva adtam le, azonban a választói visszajelzéseket mérlegelve visszalépek az országgyűlési képviselőjelöltségtől, ezért a mai napon lemondtam a jelölésemről” – olvasható Staudt Máté jobbikos képviselőjelölt Facebook-oldalán.

Staudt Máté azt írja, egyértelmű a társadalmi változás iránti igény, ezért a választói visszajelzéseket és a támogatói szavazók véleményét mérlegelve jutott arra a döntésre, hogy „a megosztottság erősítése helyett a közös célok, azaz a kormányváltás minden eszközzel történő támogatása érdekében” visszalép. A támogatóit pedig arra kérte, hogy arra szavazzanak, akit a legalkalmasabbnak tartanak a kormányváltás érdekében.