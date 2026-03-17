A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászló kiterítését

Vasárnap délután hét ágra sütött a nap, de aligha csak emiatt viselt napszemüveget és fekete ruhát abból a néhány fős társaságból szinte mindenki, aki a nemzeti ünnepet a Bajcsy-Zsilinszky út egyik szecessziós bérházának teraszán töltötte. Innen, az 5-ös házszám ötödik emeletéről tökéletes kilátás nyílt az Erzsébet és a Deák térre, ahol aznap egy órától a Tisza Párt Nemzeti Menetére érkezők gyülekeztek.
Az erkélyen tartózkodók annak ellenére viseltek álcát, hogy nem mentek a tömeg közé. Nem úgy mint azok a fiatalok, akiknek az akcióját fentről fotózták-vezényelték, és akik arcuk eltakarása nélkül nyitottak szét egy 5 méteres ukrán zászlót az utca elején, a velük ellenségesen viselkedő tiszások között.
A zászlóbontást felügyelő felnőttek közül hárman a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség (DDÜ) munkatársai.
Ez az a cég, ami a Fidesz egyik központi kampányelemét, a Digitális Polgári Köröket szervezi, valamint működteti Kassák Lajos úti irodájából azt a trollfarmot, ahonnan álprofilok százával ontják a Fideszt támogató kommenteket a Facebookon.
Az alapítványi háttérrel működő, saját bevallása szerint magánadományokból finanszírozott nonprofit szervezet március 15-ére is alaposan felkészült.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A Fidesznek kampányoló Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség tavaly júliusban költözött a Green House-ba.
Két fiatalkorút beazonosítottunk azok közül, akik a Nemzeti Meneten ukrán zászlót feszítettek ki. Kiderítettük, hogy előtte ők lógattak le Tisza-ellenes molinókat egy Bajcsy-Zsilinszky úti ház erkélyéről is. A végén aztán egyikük saját magát buktatta le egy fotóval.
Így már lehetett is pénzt gyűjteni a Digitális Polgári Körök első találkozójára.
Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.