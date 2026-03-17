Az Európai Unió technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel a Barátság kőolajvezeték megjavítására

„Az EU technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel Ukrajnának, Ukrajna pedig örömmel elfogadta az ajánlatot. Az európai szakemberek bármikor rendelkezésre állnak” - olvasható az Európai Bizottság közleményében.

Mint írják, azt követően, hogy január 27-én ismét orosz csapás érte a Barátság kőolajvezetéket, és ez a Magyarországra és Szlovákiába irányuló nyersolajszállítás megszakadását eredményezte, a bizottság munaktársai intenzív egyeztetéseket folytattak a tagállamokkal és Ukrajnával minden szinten, hogy helyreálljon a Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajszállítás.

A közlemény azt is megemlíti, hogy az Európai Bizottság a továbbiakban is együttműködik az érintett felekkel, hogy alternatív útvonalakat dolgozzanak ki a nem orosz eredetű nyersolaj közép- és kelet-európai országokba irányuló szállításához.

Szijjártó Péter reakcióközleményében arra szólította fel Volodimir Zelenszkijt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy "fejezzék be a színházat", és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.