Az iráni háború miatt lemondott a Trump-kormányzat terrorelhárításért felelős vezetője

Lemondott pozíciójáról Joe Kent, az amerikai Nemzeti Terrorelhárítási Központ igazgatója – írja a New York Times.

„Nem tudom jó lelkiismerettel támogatni a folyamatban lévő iráni háborút. Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést országunkra, és egyértelmű, hogy ezt a háborút Izrael és annak erős amerikai lobbija miatt indítottuk el”

– írta az X-en a 45 éves Kent, aki az amerikai különleges erők és a CIA veteránja. Közzétette a Trumpnak címzett lemondólevelet is, amiben azt állította, hogy izraeli tisztviselők sodorták bele az Egyesült Államokat a konfliktusba.

Szerinte izraeli vezetők és a média félretájékoztatási kampányt folytattak, ami gyengítette Trump „Amerika Első” politikáját, és erősítette a háborúpárti hangulatot. Arról is írt, hogy az Irán elleni háború melletti érvek és a gyors győzelem ígérete a 2003-as iraki háború előtti vitákat idézik.

„Tizenegyszer vettem részt harci bevetésen, és elvesztettem a feleségemet egy Izrael által gerjesztett háborúban. Nem tudom támogatni, hogy a következő generációt is egy olyan háborúba küldjük, ami nem szolgálja az amerikaiak érdekét”

– fogalmazott.

Nemzetbiztonsági szakértők szerint Kent lemondása azt mutatja, hogy komoly nézetkülönbségek vannak a Trump-kormányzaton belül a háborúval kapcsolatban. Kent kulcsfontosságú tanácsadója volt Tulsi Gabbard hírszerzési igazgatónak, és a kormányzaton belül a visszafogottabb külpolitikát támogatta.