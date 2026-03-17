Bottal ütötték és földre teperték a Békemeneten mocskosfideszező volt rendőrt – majd őt hallgatták ki gyanúsítottként

A Békemeneten földre teperték, majd előállították Csőgör Péter volt gazdasági rendőrnyomozót, aki a Kossuth téri tömegben a Fideszt szidta. Hétfőn Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő közölte, hogy 24 órán át tartották fogva a miniszterelnököt bíráló egykori rendőrt. A 24.hu megtudta, hogy hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsították meg Csőgört, és semmilyen kényszerintézkedést nem kezdeményeztek vele szemben.

Hadházy azt írta, a „békepárti” demonstrálók követtek el először erőszakot, amikor a Kossuth téren botokkal kezdték ütni a volt gazdasági főnyomozót, majd ebbe beszálltak a rendőrök is, akik elfelejtették felfedni hivatalos mivoltukat. „Ez egy ilyen ország: a Békemenet résztvevői a rendőrökkel vállt vállnak vetve verekednek, majd azt gyanúsítják meg, akit bántalmaztak” – írta Hadházy, aki megérti Csőgör dühét, mert „kirúgták és anyagilag is tönkretették” őt a Magyar Triatlon Szövetségben elkövetett visszaélések feltárása miatt.

A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin a lappal annyit közölt, hogy „az ügyben eljárás van folyamatban a nyomozó ügyészségen, amelyről jelenleg további adat nem közölhető”.

Csőgört már nem először vitték ki fideszes rendezvényről: a 2024. október 23-i állami ünnepségről a Terrorelhárítási Központ emberei emelték ki, amikor Orbán Viktor közelében felmutatta a tiltakozó tábláját, amin egy Orbánt faszként mutató ábra, illetve a „Mi a f@sz van ebben az országban?!” felirat volt látható.