Csepelen már az örökkévalóságnak szól, hogy a kerülettel frissen ismerkedő fideszes jelölt letette a Lidl-bolt alapkövét

Király Nóra fideszes politikus 2024-ben még Újbudán próbált szerencsét, de a polgármester-választáson nagy különbséggel alulmaradt a DK-s László Imrével szemben. Ez nem szegte kedvét, idén már Csepelen indul a parlamenti mandátumért.

Nagyon aktívan kampányol, ebben segíti Csepel exfideszes polgármestere, Borbély Lénárd is. Ami azért lehet újdonság itt, mert a kerületi vezető kifejezetten rossz viszonyt ápolt a korábbi csepeli fideszes jelölttel, bizonyos Németh Szilárddal, aki a legutóbbi három választáson is elhasalt Csepelen.

A nagyon aktív kampány helyiek szerint azt jelenti, hogy térdig lehet járni a kerületben Király Nórát népszerűsítő mörcsökkel, és nincs olyan ünnepség, rendezvény, átadás, ahol ne bukkanna fel.

Ez így történt most is. A Királyerdőben a bezárt posta évek óta üresen állt, a helyén egy Lidl nyílik majd, amit Borbély polgármester más szavakkal így ír le: „Hosszú évek előkészítő munkájának gyümölcse érett ma be, amikor is Királyerdőben végre elindulhat a régóta várt élelmiszerbolt megépítése”.

Király Nóra is ott termett a bolt alapkövének letételén, nem is akárhogy. Videójában Lázár János minisztert idézte, aki szerint Királyerdő problémáját Király Nóra fogja megoldani.

Király Nóra szerint Lázárnak is köszönhető, hogy a királyerdeiek álma hosszú-hosszú évek után megvalósul, vagyis lesz egy bolt.

Azt ugyan nem említette, hogy az álombeteljesítő a Lidl lesz, pedig érdemes lett volna jelezni, Lázár János miniszter ugyanis régóta (itt például 2017-ben, itt 2024-ben), kitartó harcot vív a nemzetközi bolthálózat ellen. Vagyis ha rajta múlt volna, a királyerdeiek álma még hosszú ideig nem valósulna meg ebben a formában.

A bevásárlókocsis utókor viszont nem Lázár János nevét jegyzi majd meg, hanem Király Nóráét, akárhogy is alakul a választás. Merthogy a ma elhelyezett alapkő így néz ki:

Fotó: Borbély Lénárd/Facebook

Király Nóráról érdemes még megjegyezni, hogy ő nem Csepel országgyűlési képviselője, tavaly nyáron jutott be a parlamentbe listáról (a pápai Kovács Zoltán mandátumát vette át, miután a Veszprém megyei politikust a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjává választotta az Országgyűlés).

Csepel országgyűlési képviselője már három ciklus óta a Németh Szilárdot triplán legyőző Szabó Szabolcs, aki viszont most - az aláírásgyűjtésen tapasztaltak miatt - nem indul a választáson. Az ellenzéki politikust a fideszessé vált kampányeseményre nem is hívták meg.

A polgármester a posztjában inkább az Újbudáról Csepelre áternyőzött Király Nórának hálálkodott azért, mert a Lidl boltot nyit egy évek óta bezárt posta helyén.

Ez lehet az a pillanat, amikor leporoljuk a korábbi cikkünket a márványtáblák hőseiről.

