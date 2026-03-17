Drón- és rakétatámadás érte a bagdadi amerikai nagykövetséget

A Reuters és az AFP jelentése szerint a bagdadi amerikai nagykövetséget drón- és rakétatámadások sorozata érte. Az AFP iraki biztonsági forrásoktól úgy tudja, ez volt „a támadások kezdete óta a leghevesebb támadás”.

A BBC azt írja, a támadás előtt hat órával a nagykövetség új biztonsági figyelmeztetést adott ki az Irakban tartózkodó amerikai állampolgároknak, hogy „az Iránhoz közel álló terrorista milíciák többször is megtámadták a nemzetközi zónát” Bagdad központjában.

A CNN azt írja, a nagykövetséget korábban is megtámadták. Egy biztonsági tisztviselő szerint szombaton két drón csapódott be az amerikai nagykövetség épületébe az iraki fővárosban.

Egy bagdadi hotelt is dróntalálat ért, a Reuters által földrajzi helymeghatározással ellátott és hitelesített, a közösségi médiából származó videófelvételek szerint füstöl és lángol a bagdadi Al-Rasheed Hotel. A hotel az iraki főváros erősen védett Zöld Zónájában található, ahol kormányhivatalok és diplomáciai képviseletek vannak, köztük az amerikai nagykövetség.

Az iraki belügyminisztérium megerősítette, hogy helyi idő szerint kedd hajnalban dróntalálat érte az Al-Rasheed Hotelt. Közlésük szerint a találat miatt nem keletkezett jelentős anyagi kár, és áldozatok, sérültek sincsenek.