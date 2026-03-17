Egész Kubában elment az áram

A kubai hatóságok hétfőn közölték, hogy az egész szigeten elment az áram, miközben ahogy az AP is írja, egyre súlyosbodik az energia- és gazdasági válság, és tovább romlik a 11 millió lakosú ország villamosenergia-hálózata.

Lázaro Guerra, az Energia- és Bányászati Minisztérium vezetője hétfőn késő este az állami médiának azt mondta, megpróbálnak újraindítani több hőerőművet, amik kulcsfontosságúak az áramellátás helyreállításához. Azt mondta, ezeket fokozatosan kell végrehajtani, „hogy elkerüljük a visszaeséseket”.

Fotó: YAMIL LAGE/AFP

Hétfő estére az állami média arról számolt be, Havanna lakosságának 5 százalékánál, valamint több kórházban is visszaállították az áramellátást. Közölték, hogy most a távközlési szektor következik, de arra is figyelmeztettek, hogy az eddig helyreállított áramkörök újra meghibásodhatnak.

Kuba elöregedő villamosenergia-hálózata az elmúlt években drasztikusan leromlott, ami napi áramkimaradásokhoz és a sziget egészét érintő áramszünetek számának növekedéséhez vezetett. Az elmúlt négy hónapban ez már a harmadik jelentős méretű áramszünet Kubában

A kormány a problémáit nemcsak a pusztuló villaomhálózatra vezette vissza, de az Egyesült Államok energiaembargójára is: Donald Trump amerikai elnök januárban vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amik olajat adnak el vagy szállítanak Kubának.

A Trump-kormány azt követeli, hogy Kuba engedje szabadon a politikai foglyokat, és tegyen lépéseket a politikai és gazdasági liberalizáció felé a szankciók feloldása fejében. Trump felvetette egy „barátságos kubai hatalomátvétel” lehetőségét is.