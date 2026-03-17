Egy MSZP-s és egy kutyapártos politikus is szólt, hogy nem írtak alá a DK-s Simon Anitának, mégis ott vannak az ajánlók között

Király József kecskeméti MSZP-s önkormányzati képviselő bejelentette, hogy Bács 2-es választókerületi DK-s jelölt Simon Anita ajánlóívén szerepel a neve, holott nem ír alá neki. Azt mondta, az MSZP minden választókerületben a kormányváltás érdekében a legesélyesebb jelöltet támogatják, így a megyében mindkét helyen a két tiszás jelöltet támogatják, ő alá is írt nekik, másnak pedig nem. Éppen ezért megdöbbenve tapasztalta a Kit ajánlottam? oldalon, hogy az aláírása ott szerepel a DK-s Simon Anitánál.

Király József visszalépésre szólította fel Simon Anitát, hogy lépjen vissza a jelöltségtől, mivel jogtalanul használták fel az adatait, és aláhamisították az aláírását. Király azt mondta, a napokban meg fogja tenni az ezzel kapcsolatos feljelentését.

Kordik Szabolcs kecskeméti kutyapártos képviselő is szólt, hogy hasonlóan járt:

„Nem is emlékeztem rá, hogy az MKKP jelöltjén kívül, mást is támogattam.

Aztán tessék, kiderült, hogy mégis... 🤔🙄Király képviselővel egyszerre történhetett...”

Szombaton még arról írtunk, hogy addig ötvennél is több hamis ajánlást találtak, kilenc párt jelöltje volt érintett.