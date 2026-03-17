Egy MSZP-s és egy kutyapártos politikus is szólt, hogy nem írtak alá a DK-s Simon Anitának, mégis ott vannak az ajánlók között

Király József kecskeméti MSZP-s önkormányzati képviselő bejelentette, hogy Bács 2-es választókerületi DK-s jelölt Simon Anita ajánlóívén szerepel a neve, holott nem ír alá neki. Azt mondta, az MSZP minden választókerületben a kormányváltás érdekében a legesélyesebb jelöltet támogatják, így a megyében mindkét helyen a két tiszás jelöltet támogatják, ő alá is írt nekik, másnak pedig nem. Éppen ezért megdöbbenve tapasztalta a Kit ajánlottam? oldalon, hogy az aláírása ott szerepel a DK-s Simon Anitánál.

Király József visszalépésre szólította fel Simon Anitát, hogy lépjen vissza a jelöltségtől, mivel jogtalanul használták fel az adatait, és aláhamisították az aláírását. Király azt mondta, a napokban meg fogja tenni az ezzel kapcsolatos feljelentését.

Kordik Szabolcs kecskeméti kutyapártos képviselő is szólt, hogy hasonlóan járt:

„Nem is emlékeztem rá, hogy az MKKP jelöltjén kívül, mást is támogattam.
Aztán tessék, kiderült, hogy mégis... 🤔🙄Király képviselővel egyszerre történhetett...”

Szombaton még arról írtunk, hogy addig ötvennél is több hamis ajánlást találtak, kilenc párt jelöltje volt érintett.

Kapcsolódó cikkek

Ötvennél is több hamis ajánlást találtak eddig, kilenc párt jelöltje érintett

Ez csak a jéghegy csúcsa lehet.

