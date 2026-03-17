Hét orvos mondott fel a Bajcsy-Zsilinszky Kórház belgyógyászati osztályán, öten maradtak

A tizenkettőből hét orvos felmondott a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház I.-es belgyógyászati osztályán – írja a HVG. Ez azt jelenti, hogy áprilistól már csak öten maradnak az intézmény három belgyógyászati osztálya közül a legnagyobbnak számító, huszonhárom ágyas részlegen.

A kórház a lapnak azt írta, a jogszabályi feltételeknek megfelelően működnek, a szakorvosi létszám elegendő, a betegellátás és a gasztroenterológiai vérző ügyelet is biztosított, az aggályok alaptalanok.

A lap szerint az orvosok nem a magánegészségügybe mennek, hanem állami ellátásba, csak más intézményekbe – részben a nagy leterheltség, sok ügyelet és rendelés miatt. A lap szerint a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója két másik, kisebb létszámú belgyógyászati osztályról vezényel át orvosokat, és így próbálják fenntartani az ellátást áprilistól.

A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet meglehetősen kiterjedt területet lát el: elsősorban a X.kerület, a XVII. kerület és részben a szomszédos területek lakosait szolgálja ki, miközben az intézmény számos orvosának kell ügyelni a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban is, mivel ott is kevés az orvos.