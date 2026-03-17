Hivatali visszaélés és terrorcselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a lefoglalt pénzszállítók kapcsán

Hivatali visszaélés és terrorcselekmény bűntettének gyanúja miatt feljelentést tett a magyar Központi Nyomozó Főügyészségen az ukrán Oscsadbank jogi képviselője, számolt be a hvg.hu.

Az Oscsadbank közleménye szerint a hét ukrán pénzszállító képviseletében is feljelentést tettek jogellenes fogvatartás, valamint hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt. A Fővárosi Törvényszéknek pedig keresetlevelet nyújtottak a kiutasító határozat megsemmisítése iránt.

Március elején M0-s körgyűrű M4-es és M5-ös közti szakaszán, egy benzinkútnál csapott le a Terrorelhárítási Központ ukrán rendszámú pénzszállító járművekre. Az akcióban hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő. Őket végül kiutasították az országból. oAz ukrán állampolgárok elfogásáról először az ukrán külügyminiszter adott hírt, aki szerint a bank alkalmazottai rendszeresen végeztek pénz- és értékszállítást Ausztria és Ukrajna között. Az Oscsadbank pedig azt közölte, hogy értékszállító járművei a nemzetközi szállítási és vámszabályok betartásával közlekedtek. A NAV mindenesetre pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást. A NAV múlt szerdán jelentette be, hogy visszaadja a két einstandolt ukrán pénzszállítót, de a pénzt és az aranyat nem. Aztán a parlament gyorsan el is fogadta a törvényt, amely jogalapot jelent arra, hogy visszatartsák a pénzt.

Feljelentésében az Oscsadbank jogi képviselője, Horváth Lóránt arra hivatkozik, hogy a pénzszállítók március 5-ei birtokbavétele és a kormányrendeleti lefoglalás közötti időszakban a vagyon feletti hatósági rendelkezés jogalapja nem volt tisztázott. Mivel az akcióban részt vevők hivatalos minőségükben jártak el, ők „a rájuk ruházott hatalmi jogosítványokat olyan módon gyakorolhatták, amely a jogszabályok által meghatározott eljárási kereteket és garanciákat mellőzhette”. A feljelentés arra is kitér, indokolt vizsgálni, hogy a TEK akciója és a vagyon birtokbavétele között milyen döntéshozatali mechanizmus állhatott.

Arról, hogy miről is szól az egész „ukrán aranykonvoj"-ügy, és milyen politikai hasznot próbál belőle húzni a Fidesz, amely épp ezzel az üggyel mutatta meg, hogy hogy nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért, ebben a cikkben írunk bővebben.