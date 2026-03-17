Izrael megölte az iráni rezsim biztonsági vezetőjét

Izraeli támadásban megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát, jelentette be Israel Katz izraeli védelmi miniszter, írja a BBC. Az izraeli erők megölték az iráni tüntetéseket leverő Baszidzs milícia parancsnokát, Golamreza Szolejmanit is.

Izraeli sajtóértesülések szerint Ali Laridzsánit a fiával együtt egy búvóhelyükül szolgáló lakásban érte támadás. Israel Katz azt mondta, Laridzsánit „likvidálták”, és hozzátette, Netanjahu miniszterelnökkel együtt utasították a hadsereget, hogy „folytassa” az iráni politikai-katonai vezetés megsemmisítését.

Ali Laridzsáni Fotó: ANWAR AMRO/AFP

Az iráni biztonsági vezetőt múlt pénteken még látták, amint részt vett egy felvonuláson. Ali Laridzsáni korábban Irán nukleáris főtárgyalója volt, illetve közeli szövetségese a szintén likvidált legfelsőbb vezetőnek, Ali Hamenei ajatollahnak, aki a háború első napján halt meg.

Laridzsáni az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács, az SNSC titkáraként az iszlamista rezsim egyik legbefolyásosabb embere volt. 2025 augusztusában nevezte ki őt Maszud Pezeskjan elnök az SNSC titkárává.

Iráni források úgy jellemezték, mint a néhai legfelsőbb vezető tanácsadóját. 12 éven át, 2008 májusától 2020 májusáig az iráni parlament elnöke volt. Bár 2008 és 2012 között a parlamentben a principlista (konzervatív) frakciót vezette, az utóbbi években „mérsékelt konzervatívként” írták le.

