Kétmilliárd forintot kap Szentgotthárd, miután kiderült, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a helyi termálhotel

1,8 milliárd forint hitelállományt görgetett volna maga előtt egészen 2035-ig a szentgotthárdi termálfürdő, ha a város nem kapott volna váratlanul kétmilliárd forint vissza nem térítendő kormánytámogatást – írja a nyugat.hu, hozzátéve, hogy ez azért is érdekes, mert a fürdőhöz szervesen kapcsolódó termálhotel üzemeltetését a Mészáros Lőrinchez köthető Hungest Hotels veszi át áprilistól .

A támogatásról szóló kormányhatározat február végén jelent meg a Magyar Közlönyben. Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere pár nappal később a lapnak azt mondta, a képviselő-testület dönt majd az összeg felhasználásáról. A kormányhatározat egyébként csak annyit írt, hogy a pénzt önkormányzati feladatok ellátására adják.

A nyugat.hu információi szerint a képviselő-testület úgy döntött, kifizetik a termálfürdő bankhitelét, méghozzá úgy, hogy a kétmilliárdos támogatásból finanszírozzák az önkormányzati feladatok ellátását, és az eredetileg erre a célra szánt, de most így megmaradt pénzből fizetik vissza egy összegben a hitelt.

A fürdő egyébként a közelmúltban nyert el két TOP-os, uniós pályázatot, egy 300 millióst a beléptető rendszer és a szaunaház felújítására, és egy 700 millióst az energetikai rendszer fejlesztésére. A pályázatokra már három éve jelentkeztek, de sokáig nem igazán történt semmi az ügyben. A közelmúltban aztán elkezdődött az előkészítés. A hitel visszafizetése és az egymilliárdos fejlesztés stabil alapot ad a fürdő működésének is, amire nagy szüksége van a mellette lévő termálhotelnek, amit április 1-től a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hungest Hotels üzemeltet.