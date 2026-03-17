Magyar a színpadról jelentette be, hogy elfogadja az RTL meghívását a miniszterelnök-jelölti vitára, várja Orbánt is

Kecskeméten zárta a keddi országjárását Magyar Péter, ahol elmondta, hogy meghívást kapott az RTL-től miniszterelnök-jelölti vitára, amit elfogadott. „Én ott leszek, ön ott lesz?” - címzett kérdést Orbán Viktorhoz. A tömeg „Álljon ki, álljon ki” skandálása után a Tisza elnöke azzal folytatta, hogy „Miniszterelnök úr, bújjon ki a pánikszobából, a nők szoknyája mögül, a kövér zebrák mögül, álljon ki egy nyílt, egyenes vitára. Ne féljen, nem fog fájni, najó, lehet, hogy egy kicsit”.

A kecskeméti Tisza-rendezvény

„Ha nem lesz ott, az is jó, látni fogják a magyar emberek. Beszélgessen Donald Trumppal és a többi barátjával, hogy bárhol a világon lehet-e valaki úgy elnök vagy miniszterelnök, hogy nem mer kiállni 20 évig egy élő, egyenes vitára” - mondta Magyar.

Miniszterelnök-jelölti vitát már jó ideje sürget Magyar, de Orbán ezt az ő esetében azzal hárítja el, hogy nem Magyarral, hanem a gazdáival (értsd: EU-s vezetők) vitatkozik.

Orbán ma Egerben volt, nem jelezte, hogy megkereste volna az RTL, és elmenne vitatkozni.

Orbán legutoljára 2006-ban vitatkozott választás előtt, még Gyurcsány Ferenccel. Azóta négy választás ment le vita nélkül.