Március 18-ig kérhető a levélben szavazók névjegyzékbe vétele

A 2026-os országgyűlési választáson a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben is szavazhatnak, de ehhez előzetesen kérniük kell felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe.

A Nemzeti Választási Iroda közleménye szerint a névjegyzékbe vételi kérelmet legkésőbb 2026. március 18-án 16 óráig (magyar idő szerint) lehet benyújtani személyesen, elektronikusan vagy postai úton. Részletes információk a regisztrációról itt érhetőek el.

Levélszavazásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult, akinek lakcímkártyáján lakóhelyként külföldi cím szerepel, vagy aki nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel. A sikeres regisztrációt követően a választópolgárok szavazási levélcsomagot kapnak, ami tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.

A kitöltött szavazólapot személyesen a külképviseleti választási irodában, illetve Magyarországon bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában lehet leadni vagy postai úton lehet elküldeni legkésőbb 2026. április 12. 19.00 óráig (magyar idő szerint.

