Mészáros Lőrinc újabb 13,5 milliárdos közbeszerzést nyert el Lázár János minisztériumától

A Mészáros és Mészáros Zrt. nyerte meg azt a közbeszerzést, amit az Építési és Közlekedési Minisztérium írt ki a tatabányai ipari-innovációs terület fejlesztésére: a négy pályázó közül győztesként kikerülő cég 13,48 milliárd forintért vállalta el a munkát.
A friss közbeszerzés még egy 2016-os keretmegállapodás következménye, akkor négy győztes volt, a magyar Szabadics Zrt.-n kívül az osztrák Swietelsky és a francia Colas, illetve a Mészáros és Mészáros, valamint az EuroAszfalt Kft. konzorciuma. A továbbiakban a konkrét munkákra csak ők pályázhattak, és a 70 milliárd forintos keretből korábban is Mészárosék vittek el megbízásokat.
A legalacsonyabb árat persze a Mészáros és Mészáros adta, a Szabadicsé 13,89 milliárd forint volt, a Swietelskyé 14,2 milliárd, a Colasé pedig 14,99 milliárd. A feladat: a tatabányai szennyvíztisztító kapacitását 2-3-szorosára növelni a meglévő telep kapacitásbővítésével és új teleprész fejlesztésével. Ehhez a terveket is el kell készíteni.
A fideszes dollármilliárdosnak tehát továbbra is lesz miből luxizni, akárhogy is berzenkedik Lázár János (aki amúgy nem is berzenkedik).
