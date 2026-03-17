Orbán egy „tétova igennel" válaszolt Bayer Zsoltnak arra a kérdésre, hogy van még értelme Magyarországnak az EU-ban maradnia

Nyugtass meg, hogy van még értelme nekünk tagja lenni ennek az Európai Uniónak - kérte a Hír TV-n kedd este sugárzott interjúban majd egy óra után Bayer Zsolt Orbán Viktortól, miután a felvetés előtt hosszan sorolta, hogy mi minden baja van az EU-val. Erre így válaszolt Orbán:

„Hát nem akarok hamis illúziókat kelteni itt, és nem akarom azt mondani, hogy egy magabiztos igen a válaszom erre. Hanem inkább egy tétova igen, de még igen".

Ezt kifejtette bővebben is, elővéve azt a hasonlatát, hogy Nyugat-Európa ma már olyan, mint a vágott virág, pompázatos, színes, ott van a vázában, lehet, hogy még szórnak bele valami sót, hogy még néhány napig szép legyen, de már semmi köze ahhoz a talajhoz, amiből szárba szökött.

A miniszterelnök bizonytalanságát - mint mondta - nemcsak az okozza, hogy intellektuálisan jól méri-e fel, ami a szeme előtt van, hanem amikor próbálja megtudni, hogy a nyugatiak mit gondolnak magukról, akkor nem jön értelmes válasz, mert ők is elbizonytalanodtak, nem világos, hogy mi Európa hivatása. Régen volt küldetése és oka is, hogy büszke legyen saját magára, de a világ megváltozott, és Európa ebből a modern korból kiesett. Ezért keresgéli saját magát és a sebeit nyalogatja. Ő azokban az európai vezetőkben, akik egyáltalán felfogják ezt intellektuálisan, a zavarodottságot, sőt a sértettséget érzi. Szerinte semmibe veszik az európai vezetőket, lenézik és kinevetik őket, hogy miért próbálják a múltból oktatgatni a sikeres országokat, miért akarják megmondani, hogyan kéne működni.

Kérdés az, hogy van-e értelme egy ilyen közösséghez tartozni - vette fel újra Orbán, és gyorsan két választ is adott erre: ez egyrészt földrajzilag meghatározott, „nem tartozhatunk Új-Zélandhoz, Magyarország ott van ahol, egy ország nem tudja megváltoztatni a házszámát". A másik a közös történelmi gyökérzet, amiben értékes szellemi közösség van, aminek nem fordíthatunk hátat. „Nekünk az okozna boldogságot, ha együtt gyógyíthatnánk meg ezt a kontinenst, de ők egyelőre a betegségüket sem akarják elismerni. Nem lehet meggyógyítani valakit, ha azt állítja, hogy makkegészséges, és oktatgatja a nála két súlycsoporttal följebb lévő izompacsirtákat” - mondta Orbán, aki szerint kellene az európai vezetőknek hagyni egy kis időt, amíg lesz arról valami gondolatuk, hogy ilyen helyzetbe mit kellene tenni, ahhoz lehetne társulni, de nincsenek ebben az állapotban. Orbán úgy látja, hogy szellemi értelemben mi közép-európaiak sokkal fittebbek vagyunk, mint ők.

„Hogy van-e még értelme valamit velük kezdeni, hozzájuk tartozni, együtt működni, erre most még nincsen válasz. A szívemben van egy válasz, hogy jó lenne, ha lenne” - zárta le az EU-s tagságról szóló gondolatmenetét Orbán.

Bayer rákérdezett a magyar választást befolyásoló orosz befolyásra is. Mégpedig úgy, hogy szerinte az EU azért semmisítette meg a román elnökválasztás eredményét tavaly, mert nem tetszett neki a győztes. Innentől pedig elkezdték felépíteni azt a narratívát, hogy itt vannak az oroszok, és a magyar választást is befolyásolni akarják.

„Az orosz befolyásolás nevű történt az szánalmas - mondta Orbán. A kibervilágban élünk, ha jól tudom a csalás az valami kiber dolog lenne, ilyen ködös valami, na de annak nem az a lényege, hogy nem kell odamenni, ahol a hatást kiváltod, hanem otthonról is lehet” - rötyögte el a mondata végét Orbán, folytatva azzal, hogy „miért kéne ide bejönniük, ráadásul nem is tudunk ilyenekről”.

Amit Orbán mond, az igaz arra, amikor orosz hekkerek törték fel a külügy szerverét, amiből nem csinált amúgy ügyet a magyar kormány, sőt, utána Szijjártó Péter meghívta Szergej Lavrovot a magyar diplomaták eligazítására. Hogy hogyan tudják befolyásolni az oroszok a választásokat, arról Buda Péter nemzetbiztonsági elemző beszélt a lapunknak. De összefoglaltuk már azt is, hogy Putyin emberei mit műveltek a moldáv választások idején is készpénz, dezinformáció, hírhamisítás és hekkelés segítségével

Orbán azt is mondta, hogy ők azok, akik haza szokták őket küldeni, nem pedig behívni. Szóval szerinte ez egy mese, tegyük félre, abból is a silány fajta.