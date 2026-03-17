Szerdától 700 forint fölött lesz a gázolaj nem védett ára

Tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Szerdától ez a benzin esetében bruttó 5 forintot jelent, a gázolajnál pedig bruttó 3 forint az emelés mértéke, olvasható a holtankolj.hu-n.

Kedden a piaci átlagárak még így néznek ki:

95-ös benzin: 643 Ft/liter

Gázolaj: 699 Ft/liter

Ehhez képest szerdától a benzin ára 648 forint lesz, a gázolajé pedig eléri a lélektani határt: 702 forint lesz.

Ez azt is jelenti, hogy a 95-ös benzin piaci ára már 48 forinttal magasabb, mint az 595 forintos benzin védett ára. A gázolaj piaci ára már 84 forinttal magasabb, mint a 615 forintos gázolaj védett ára.