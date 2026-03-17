Trump azt mondja, azt csinál Kubával, amit csak akar

Az Egyesült Államok közölte Kubával, hogy a tárgyalásokon való érdemi előrelépéshez Miguel Díaz-Canel elnöknek le kell mondania – írja a New York Times, a Politico pedig arról ír, hogy Donald Trump úgy fogalmazott, szerinte „Kuba a végnapjait éli”.

Az amerikai elnök szerint Kuba az összeomlás szélén áll, és majd az Egyesült Államok „elfoglalja” a szigetországot, ahol épp újra teljes áramkimaradás van.

Trump hétfőn újságírók előtt azt mondta, „megtiszteltetés lesz számára, ha elfoglalja Kubát”. A kérdésre, hogy mit ért az alatt, hogy elfoglalja Kubát, Trump azt válaszolta, az Egyesült Államok „valamilyen formában” be fog avatkozni.

„Akár felszabadítom, akár elfoglalom – az igazat megvallva, azt hiszem, azt csinálok vele, amit akarok. Egy jelenleg nagyon meggyengült nemzetről van szó” – mondta Trump, aki napokkal korábban még „baráti átvételről” beszélt.

A New York Times a forrásaira hivatkozva azt írja, hogy bár az amerikaiak jelezték kubai tárgyalófeleikkel, hogy az elnöknek mennie kell, de a következő lépéseket a kubaiakra bízzák. A lap forrásai szerint az Egyesült Államok eddig nem szorgalmazott semmilyen intézkedést a Castro-család tagjai ellen, akik továbbra is az ország élén állnak. Azt írják, ez összhangban áll a Trump-kormány szándékával, hogy inkább a rezsim engedelmességét kényszerítsék ki, mint a rezsimváltást.

A kubai vezető eltávolítása szimbolikus győzelmet jelentene Trump számára, az elnök így azt mondhatná, hogy megbuktatta egy, az Egyesült Államokkal régóta szemben álló baloldali kormány vezetőjét, ahogy tette azt Venezuelában is.

Kuba problémái január elején váltak a korábbinál is súlyosabbakká, amikor az amerikaiak elrabolták Caracasból Nicolás Maduro venezuelai elnököt, teljesen leállítva az ország olajexportját. A kommunista rendszer alatt eleve megroppant kubai diktatúra olajimportjának több mint fele Venezuelából származott.

Ahogy azt a kubai fejleményekről szóló cikkünkben korábban írtuk, a rezsim ugyan a Szovjetunió összeomlását is túlélte, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt mint most.