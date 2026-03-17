Vizsgálóbizottság indul a sérült Barátság kőolajvezetékhez, de Magyarország és Szlovákia nem lesz ott

Független európai szakértők érkeztek Kijevbe, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát, de sem magyar, sem szlovák képviselők nem vesznek részt – íja az ukrán RBK hírlap, ami szerint a kis létszámú mérnökküldöttség már Kijevben van, a logisztikai hátteret az EU ukrajnai delegációja biztosítja.

A Slovnaft pozsonyi kőolaj-finomítója Fotó: BRANO HERCHL

Az Európai Bizottság „az elfogulatlanság garantálása érdekében” direkt „független szakértőket” vont be a munkába, ezért maradnak ki Magyarország és Szlovákia képviselői a delegációból. A szerdán tartandó helyszíni vizsgálat egy nappal megelőzi az európai vezetők csütörtöki csúcstalálkozóját, ahol az Ukrajnának szánt hitel feloldásáról tárgyalnak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn jelentette be, hogy Ukrajna elfogadta az EU pénzügyi és műszaki segítségnyújtási ajánlatát a Barátság kőolajvezeték helyreállításához. Az ukrán elnök szerint a megkerülő szakasz javítási munkálatai már a végéhez közelednek, így a bródi szivattyúállomás másfél hónapon belül újra teljesen működőképes lehet, már ha Oroszország nem indít újabb támadásokat. (via Portfolio)