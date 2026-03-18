A Jobbik ajánlásainak közel negyede érvénytelen volt

POLITIKA

A Jobbik egyéni képviselőjelöltjei által leadott ajánlások közül minden negyedik érvénytelen volt – írta meg a 24.hu a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közlése alapján. Az NVI 48,5 ezer jobbikos aláírást ellenőrzött, ezek közül több mint 11,5 ezret találtak érvénytelennek, ami a 24 százalékos hibaarányt jelent.

Adorján Béla, a Jobbik elnöke a párt kampányindítóján.
Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A Jobbik 24 százalékát egyedül Gődény György kamupártja, a Normális Élet Pártja körözte le, a többieknél így alakultak az arányok:

  • a Tisza Párt 5,2 százalék;
  • a Fidesz-KDNP 8,1 százalék;
  • a Mi Hazánk 13,8 százalék;
  • a Demokratikus Koalíció 14,1 százalék;
  • a Kétfarkú Kutya Párt
  • és az országos listaállításról lemaradó Szolidaritás-Munkáspárt egyaránt 15,9 százalék.

A lap adatgyűjtésre rálátó forrása szerint az 5-10 százalékos hibaarány jónak számít, 20 százalékig még elfogadható, 30 fölött azonban már indokolt a gyanakvás, míg 40 százalék felett erősen valószínű, hogy visszaélés vagy csalás történt.

A jobbikos jelöltek közül 23 választókerületben gyűjtöttek 30 százalékos vagy annál nagyobb hibaaránnyal aláírásokat, ezek közül 14 esetben meghaladta a 40 százalékot az érvénytelen aláírások száma.

Az NVI összesen 40 esetben tett vagy tesz feljelentést választás rendje elleni bűncselekmény miatt – ebből 6 esetben jobbikos képviselő ellen. Köztük van a szabolcsi 4-es körzetben induló pártelnök, Adorján Béla is, aki mindössze 11 százalékos hibaaránnyal gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlásokat.

A Jobbik húsz év után először nem állított listát, a szükséges 71 helyett mindössze 51 egyéni választókerületben sikerült összegyűjteniük az 500 aláírást. Ennek ellenére az egyéni jelöltek egyelőre úgy látszik, indulnak a választáson – kivéve Budafokon, ahol Staudt Máté jelölt „választói visszajelzéseket mérlegelve” visszalépett.

Kapcsolódó cikkek

Viszalép a Jobbik képviselőjelöltje Budafokon

A kormányváltás érdekében.

Fődi Kitti
POLITIKA