A siófoki polgármester lebontaná a Petőfi sétány bódéit

Lengyel Róbert polgármester teljesen megváltoztatná a siófoki Petőfi sétány arculatát. A független politikus azt írta a Facebookon, hogy eltüntetnék a bérelhető bódékat, és az elhanyagolt villák felújítására kötelezné a tulajdonosokat.

Lengyelnek más elképzelései vannak a sétányról, mint a 2014 előtti városvezetésnek volt. A kérdés azért aktuális, mert a hosszú távra megkötött bérleti szerződések idén és jövő év végén kezdenek el lejárni. „Mi nem egymás hegyére-hátára épített, bérelhető bodegákat, hanem – már a tervezés fázisába is építész szakembereket bevonva - sokkal kulturáltabb környezetet szeretnénk ott látni.”

A sétány újragondolására már egy munkacsoportot is létrehozott az önkormányzat. Lengyel azt írta, a magántulajdonban lévő épületekkel is foglalkoznak, mert azok „jelenleg csak rombolják ott a városképet”. A polgármester szerint korábban több eszközzel is próbálták elérni, hogy a tulajdonosok viseljék gondját ingatlanjaiknak. Két épület esetében hatóságilag kötelezték a tulajdonosokat az értékmegőrzési és helyreállítási munkálatok elvégzésére. Ha ennek május 15-ig nem tesznek eleget, bírságot szabhatnak ki.

Lengyel azt írta, hogy elképzeléseiket saját frakciója mellett a helyi Fidesz is támogatja.