Az ÖT-ben sikerült úgy elmagyarázni az eddigi legnyomorultabb fideszes akciót, hogy igazából a tiszások voltak a bénák

A Mészáros Lőrinc-féle fideszes dezinformációs portállal, az Indexszel tandemben működő Ötmédia politikai üvöltözős show-jában, az ATV-n futtatott ÖT-ben nyolc percen át beszélgettek a fideszes hamis zászlós műveletről, és Konok Péternek, Hont Andrásnak meg Ceglédi Zoltánnak sikerült úgy elmagyarázniuk az eddigi legnyomorultabb fideszes akciót, hogy abban kizárólag arról volt szó, mennyire gyávák vagy álszentek a tiszások.

Az persze nem újdonság, hogy amikor valamilyen kormányzati vagy fideszes aljasság történik, az ellenzékellenes műsor szereplői az ellenzékben, az ellenzéki szavazókban vagy a sajtóban szokták látni az igazi problémát, de a március 15-i esemény mostani feldolgozása már valami galaxy brain fölötti szféra létezésével kecsegtet.

Az alapsztori valójában az, hogy a Fideszhez köthető, trollfarmot működtető, Digitális Polgári Köröket szervező cég, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta a részben fiatalkorúak által tartott ukrán zászló kiterítését a Tisza Párt menetében, miközben a téren egy olyan biztonsági őrrel voltak telefonos kapcsolatban, aki korábban Orbán Viktort is védte. A pár perc alatt elkészített fotókat aztán a kormánypropaganda és fideszes képviselők és szanaszét osztották azzal, hogy a Tisza Párt lebukott, tényleg az ukránokat képviseli (ahogy azt a kormány, a Fidesz és az egész hatalomgyár hónapok óta bármiféle bizonyíték nélkül harsogja).

Konok: El kell határolódniuk valami olyasmitől, amit igazából igenelniük kellett volna

Az ÖT-ben ennek az ócska akciónak és a lebukásnak a körülményeiről egy szót sem szóltak, ellenben Konok Péter arról beszélt, hogy sok tiszás azért volt ott, hogy végre megéljen valamit, és az ukrán zászló kifeszítése a menetben akár még március 15-én is „valamilyen szinten indokolt”. Szerinte sok tiszáson ukrán kitűző van meg ukrán zászlós a Facebook-profilképük, és miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, az azzal való történeti szolidaritásnak lenne is helye. Konok szerint az az izgalmas ebben, hogy a tiszások már a helyszínen elkezdtek tiltakozni, hogy ez hamis zászlós művelet – ahogy az azóta ki is derült –, „de mégis el kell határolódniuk valami olyasmitől, amit igazából igenelniük kellett volna”.

Ekkor Hont András elkezdett ordítani, de miután ezt gyorsan rövidre zárták, Konok Péter azzal folytatta a gondolatmenetét, hogy:

„Erre jön az a történet, amit ilyenkor mindig bedobnak, hogy: »Na, de hát mi, liberális értelmiségiek és hasonlóak, mi tudjuk, hogy hát csak azért nem tetszik nekünk az ukrán zászló, azért nem merjük kirakni!« Jézusom, képzeljétek, ha egy szivárványos zászlót csempészett volna be a Fidesz! Tehát azért nem, merthogy: »Ezeknek a proliknak, ezeknek a Fideszből jötteknek, ezeknek ez kell.« Ebben benne van az is, hogy: »Hát, mert Magyar Péter azért tulajdonképpen mi vagyunk, a mi oldalunkon áll, majd ha meglesz a hatalom, akkor majd lesz ukrán zászló, szivárvány, akkor majd mi jövünk.«”

Konok erre a víziójára végül ezt a magyarázatot adta: „Nem tudom, ezt honnan veszik, ezt a történetet, de benne van a történet. És ez egy olyan mértékű kognitív disszonancia már megint, amit acsarogva kell redukálni, ami végül arról szól, hogy igen, mivel úgymond nem népszerű Ukrajna, ezért az Ukrajnát amúgy védeni hivatott, és magukban eddig folyamatosan védő és demonstratíve védő rétegek, azok elkezdik köpködni az ukrán zászlót, és azt mondják, hogy: »Kérem szépen, hogy került oda a hamis zászló?«” Ezután idézte Pottyondy Edina youtubertől, hogy: „Eddig ha az utcán ukrán zászlót láttam, akkor a szolidaritás megmelengette a szívem. A tiszás menetet ért »hamis zászlós« fideszes provokáció után viszont minden ilyen esetben felmerül a gyanú, hogy nem egy provokátor grasszál-e kék sárga lobogóval.”

A Tisza Párt tavaly áprilisi szavazásán a pótkérdést, Ukrajna uniós csatlakozását egyébként a szavazóknak csak az 58,18 százaléka támogatta, ami ugyan sima többség, de ettől még nem világos, miért kellene a magára rendszerváltó néppártként hivatkozó Tisza március 15-i rendezvényén egy, a kormánypárt rágalmait felerősíteni hivatott, kamu ukrán zászlónak örülniük a résztvevőknek, akik nem mind ukránbarátok.

Hont: Az influenszerek nagyképűek és frusztráltak

Az esemény metaszintű feldolgozásához képest is eggyel távolabb lépve Hont András azzal csatlakozott rá Konok mondandójára, hogy jó helyen feszegeti az egészet, mert „az önmagáért való létezésnek a politikai vetületét látjuk”. „Amikor a mennyiségről van szó, ez úgy fordítható le, hogy sokan vagyunk, mert esélyesek vagyunk, esélyesek vagyunk, mert sokan vagyunk«. Körbeért az egész” – mondta Hont, aki szerint „ezzel a tökéletesen üres dolgokkal magyarázza mindenki a saját létét, ennek tartalma egyáltalán nincsen”. Hont András szerint a határkerítést eredetileg ellenzők „ma már szívből húzzák ki a következőt az előző előtt”, és most ugyanez lesz.

„Nem akartok ti semmit, egyetlenegy dolgot akartok, a hegemón pozíciókat visszaszerezni, vagy odakerülni végre”

– üzente Hont a híres influenszereknek, akik szerinte nagyképűek és frusztráltak. Erre példának Bayer Zsolt történetét hozta fel Kornis Mihály íróról, aki állítólag 1994-ben azt mondta a fideszes publicistának, hogy van ötven értelmiségi ebben az országban, akik ellen nem lehet politikát csinálni, de kiderült, hogy lehet, és erre azt mondják, hogy „az már végképp nem lehet, hogy az ellenzék, tehát az ország hatalomból kitessékelt részében nem az történik, amit ők mondanak”. „Tehát magyarázzák maguknak” – magyarázta Hont.

Ceglédi: Magyar Péterék ezt azért csinálhatják, mert a Néppárt megengedte nekik

Végül Ceglédi Zoltán beszélt arról, hogy amit Konok Péter leírt, az nemcsak Ukrajnával kapcsolatban van így, hanem lényegében mindennel. Azt mondta, a tiszás barátai kiszúrták maguknak Kapitány Istvánt, és mindenre azt mondják, hogy: „Ezt csak kell a proliknak nyomni, de majd Kapitány István igazából…”

Ezután, hogy a tiszásokról kicsit le is vegye a felelősséget, hozzátette: „Az, hogy Magyar Péter ezt csinálhatja, az, hogy az ő emberei ezt csinálhatják, az többek között annak a következménye, hogy a Néppárt ezt megengedte nekik. Az a Néppárt, ami Magyarországtól elveszi az uniós forrásokat, mert nem vagyunk eléggé jogállam meg nem szeretjük eléggé Ukrajnát – lehet erről beszélni, hogy így van-e vagy sem –, az menlevelet adott az ő saját soraiba nemrég fölvett tiszásoknak, hogy nem kell megszavazni, nem kell kiállni, nem kell odaállni. Az egész Ukrajna-történetet azért tudják megcsinálni, mert a Néppárt ezt megengedte nekik. Ezt nem is titkolják, simán el is mondják.”

Hont András ehhez hozzátette, hogy: „Nyilvánvalóan, ha lesz kérés, akkor ez az egy lesz.” Szerinte a közpénzekre kényesnek tűnő EU az ezzel kapcsolatos vizsgálódásait és szurkálódásait abba fogja hagyni azért cserébe, hogy egy Orbán utáni kormány beálljon a Hajlandók Koalíciójába.

A szünet után még Konok Péter elmondta, hogy: „Hát maga a Tisza egy hamis zászlós hadművelet szerintem, de ez már megint más kérdés, tehát a dobozban a doboz.” „És ebben neked igazad is van” – zárta le a témát Hont András.

Így sikerült értékelni az ÖT-ben azt, hogy fideszesek egy ukrán zászlóval meghackelték a Tisza menetét, és azóta minden csövön, közpénzből is azt terjesztik, hogy ezzel az ukránok által irányított Tisza Párt lebukott. Szórakoztató elképzelni, hogy vajon mit szólnának az ÖT szereplői, ha a Tisza Párt felbérelt volna 16 éves srácokat, hogy egy orosz zászlóval menjenek be pózolni a Békemenetre, majd a párt vezető politikusai ezt azzal posztolnák ki, hogy lebuktatta magát a Fidesz. Vajon arról beszélnének utána a műsorban, hogy a Fidesz oroszpártiságával amúgy mi van? :D