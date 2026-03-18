Az ukrán titkosszolgálat szerint az oroszok telefonon fenyegetik a kárpátaljai magyarokat

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közleményében azt írja, hogy leleplezett egy orosz titkosszolgálati műveletet, ami a kárpátaljai helyzetet akarta destabilizálni, és az Ukrajna és Magyarország közötti feszültséget akarta fokozni.

A hamis zászlós művelet során az oroszok IP-telefonon keresztüli számcsere-technológiát használtak. Állítólagos ukrán telefonszámokról, névtelenül fenyegették a magyar kisebbség tagjait. A magukat „nemzeti-patrióta” szervezetek tagjainak vagy az ukrán hatóságok képviselőinek kiadó telefonálók felszólították a magyarokat, hogy hagyják el Ukrajna területét. Emellett fizikai bántalmazással is fenyegették a felhívottakat.

Elesett katonák fényképei Munkácson Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A hívások elemzése alapján az SZBU arra jutott, hogy a hívásokat Oroszországból indították. A titkosszolgálat jelenleg a felhasznált IP-cím blokkolásán dolgozik, és arra kérte a magyarokat, hogy ne üljenek fel a provokációnak, és gyanús hívások esetén azonnal értesítsék a hatóságokat.