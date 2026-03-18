Bővülhet az Európai Unió, az izlandiak akár már 2028-ban csatlakozhatnak

Izland akár már 2028-ban csatlakozhat az Európai Unióhoz, jelentette ki Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir külügyminiszter szerdán Brüsszelben. Az izlandi kormány korábban azt javasolta – miként azt a 444 is megírta –, hogy idén augusztus 29-én tartsanak népszavazást az európai integrációs tárgyalások folytatásáról.

Ezen a ponton már korábban is jártak az izlandiak, ám a csatlakozási folyamatot 2013-ban leállította Reykjavik, miután euroszkeptikusabb kormányzat került hatalomra.

Izlandi halszállítmány az Egyesült Királyságban, 2018-ban Fotó: BENJAMIN FURST/Hans Lucas via AFP

Ha az augusztusi referendumon a többség úgy dönt, hogy újraindulhat a folyamat, akkor is lesznek nehezebb témakörök a tárgyalásokon. Gunnarsdottir elsősorban a halászatot emelte ki ezek közül. Izland korábban nem értett egyet az EU-val a halászati kvóták ügyében. A halászat a szigetország gazdaságának egyik fő mozgarugója. Szintén komoly kérdésnek számíthat a mezőgazdaság és a munkaerőpiac.

Az EU-csatlakozás ügye a korábbi viszonylagos érdektelenség után megint népszerűbbé vált Izlandon. Ebben Donald Trump amerikai elnök expanziós kijelentései is szerepet játszanak, aki Grönland „annektálása” mellett már az Izland iránti érdeklődését is kifejezte. (via Reuters)