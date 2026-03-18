Egy lovagias hőgyészi férfi tévét talicskázott haza a feleségének nőnapra

A Tolna megyei Hőgyészen egy 52 éves férfi nőnap estéjén sokat ivott, és csak hazafelé menet jutott eszébe, hogy a feleségének nem vett semmit. Útjába esett egy lakatlan ház, betért, szétnézett, majd hazament, és hamarosan egy talicskával tért vissza.

Egy 52 centis ledes tévét és egy permetezőt vitt magával, a hazatalicskázott javakból a tévé lett a nőnapi ajándék.

A lakatlan háznak azonban van tulajdonosa, aki felfedezte a betörést, és nyomban feljelentést tett. Innen átadom a szót a Police.hu-nak: „a hőgyészi nyomozók rögtön a tettek mezejére léptek, és még a feljelentés napján azonosították a betörőt”, majd annak lakásában „megtalálták a házból eltűnt értékeket, egy LED-es tv-t és egy permetezőt”.

A rendőrségi közlemény szerint a férfi kihallgatása során elmondta, a tévét már be is üzemelte otthon, amikor kopogtattak nála a nyomozók. Neki lopás miatt kell felelnie, a sértettek pedig már vissza is kapták értékeiket, amit, ahogyan a klasszikus Anna, Peti, Gergő-mesék fontos családi epizódjait, egy jól sikerült fotóval is illusztráltak:



