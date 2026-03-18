Erősen feldühítette az olimpiai bajnok Csipes Tamarát, hogy lovagkeresztet kapott Rákay Philip asztrológus felesége

„Sikerült mindenfajta állami kitüntetést a nullára degradálni. Ugyanitt eladó saját Magyar Érdemrend lovag-, tiszti- és középkereszt... – írta az Instagramra Csipes Tamara kétszeres olimpiai, kilencszeres világ- és tízszeres Európa-bajnok magyar kajakozó. Ahogy a Blikk is megírta, tette mindezt a 444 posztját kommentálva, íme:

Csipes Tamarát az dühítette fel, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott Rákay Philip asztrológus felesége, a „varázserejű logikával megáldott magyar nyelv Ősforrásig hatoló” művelője. A Kontroll cikke szerint az asztrológus Wieber Orsolya „a magyarság küldetéséről, sorsfordulatairól és szakrális jelképeiről publikált művei” miatt kapta az elismerést – amit 2018-ban Rákay Philip is megkapott, így immár a házaspár mindkét tagja lovagkeresztes.

Csipes később egy újabb posztot tett közzé a Wieber-kitüntetés kapcsán, megmutatva saját elismeréseit, azzal, hogy: „Full komoly. Tudtok valakit, akinek ez ér valamit?”

Wieber maga is beszámolt a kitüntetéséről, fb-posztjában többek között ezt írta: „Hálával tartozom a Teremtőnek, hogy nap mint nap ezzel az emberi lelket felemelő,

s a tudatot lenyűgöző munkával – a Létezés jelekben való látásával, a keresztény kozmológia jelképeinek olvasásával, az 555 éves Csízió kalendáriumi tradíció asztrális és évköri szimbólumrendszerének újraélesztésével, a Mennyben fogant magyar Boldogasszonyi hagyomány ápolásával, Hazánk beavató csillagzatának, s az égig érő kozmikus történelemnek az olvasásával – bízott meg.”

(Címlapkép: Az ezüstérmes Csipes Tamara a nõi kajak egyesek 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a 2024-es párizsi nyári olimpián, fotó: Kovács Tamás/MTI)