Hadházy Ákos bemutatja: a piac!

Nem lenne ez baj, ha lenne fala, meg lenne benne vécé, akkor valahogy kijöhetne 37 millió forintból – így reagált Hadházy Ákos független parlamenti képviselő, amikor meglátta a 37 millió forintos uniós támogatásból „épült” „piacot” Taktaharkányban járva (a százmilliós hűtőházért ment oda, ami csak akkor hűt, ha hideg van, tekintve, hogy se fala, se szigetelése, se semmije).

A 37 milliós (plusz önerő!) piac így néz ki:

Igen, így. Igen, ez a teljes piac.

Hogy Hadházyt idézzük: „letettek három oszlopot, arra tettek egy tetőt, alá meg két rozzant padot”. Csinos. 37 millió forintot a hülyének is megér, nem? Hát még az uniós adófizetőknek.

A független képviselő szerint „37 millió persze aprópénznek tűnik” , de mivel szerinte szinte minden faluban elkövettek hasonlót – „a legtöbb helyen hasonlóan bizarr megoldással, néhol kicsit komolyabb megvalósulással” és mindenhol jócskán túlárazva –, ezeket összeadva már „sok milliárdos tételről van szó”. Még nagyobb gondnak tartja, hogy ha nem loptak volna belőle, a legtöbb helyen akkor is feleslegesen költötték volna el a pénzt. Ezt az alábbiakkal indokolja:

„A pályázat neve (»Helyi termékek piacra jutásának elősegítése«) az ostobaság és a cinizmus csúcsa, hiszen egyrészt sajnos ma már alig van falu, ahol valódi őstermelők termelnének látható mennyiségben, másrészt ha van is ilyen, az nyilván inkább a városokban próbálja eladni az árut, ott, ahol kereslet van rá. (…) Én ezeken a lopott piacokon szinte soha nem láttam valódi forgalmat, néha egy-egy házaló teszi ki a műanyag portékáit, ruháit”.