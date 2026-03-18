Ketten meghaltak egy lakástűzben Sajókazán

Egy ikerház egyik fele gyulladt ki szerda hajnalban Sajókazán, a nyolcvan négyzetméteres házrész teljes terjedelmében égett, a lángok a tetőre is átterjedtek.

A leégett házrészben egy idős férfi és egy idős nő lakott, holttestüket oltás közben találták meg a tűzoltók. A tűz oltását a házban felhalmozott lomok nehezítették, közölte a katasztrófavédelem. Nem zárható ki, hogy a tűz a fűtőeszköz miatt keletkezett, azonban a pontos okot a részletes tűzvizsgálat fogja feltárni.

A tájékoztatásuk szerint három járművel vonultak a helyszínre, és gyors beavatkozásnak köszönhetően az ikerház másik felének csupán a teteje rongálódott meg kis területen, az ingatlan lakható maradt. (MTI)