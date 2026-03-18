Kivégeztek egy svéd állampolgárt Iránban

Szerdán Iránban kivégeztek egy svéd állampolgárt, jelentette be Maria Malmer Stenergard a Politico híre szerint.

A férfit, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, még 2025 júniusában vették őrizetbe. A lap híre arra nem tér ki, hogy pontosan mivel vádolták.

Stenergard azt mondta, többször jelezték Iránnak, hogy tisztességes eljárást várnak el. „Egyértelmű számunkra, hogy a svéd állampolgár kivégzéséhez vezető eljárás nem volt tisztességes” – mondta most a külügyminiszter. „Svédország továbbra is elítéli az Iránban elkövetett súlyos emberijog-sértéseket” – tette hozzá.

Stenergard közölte, kedden késő este tájékoztatták a küszöbön álló kivégzésről, de hiába próbált kapcsolatba lépni iráni kollégájával. Stockholmban a kivégzés után bekérették a külügyminisztériumban az iráni nagykövetet.