Laponyi Zsolt exrendőr: Április 12-én a Tisza listájára és annak miskolci jelöltjére fogom leadni a szavazatomat

„Rétvári úr! Önnek fogalma sincs, milyen törést okozott! Milyen törést bennem, és milyen törést az egyenruhások önbe vetett hitében.”

Ezekkel a szavakkal vezette fel konkrét bejelentését Laponyi Zsolt exrendőr exőrmester, akit korábban fegyelmivel büntettek a Rétvári Bence belügyi államtitkár posztja után kirobbant ügyben, és akiről a hét elején derült ki, hogy azonnali hatállyal felmondott. Laponyi arról lett ismert, hogy kifogásolta Rétvári bejegyzését, amiben úgy szerepelt rendőr társaival egy fotón, hogy azon egy KDNP-s logo is helyet kapott.

Az exrendőr most egy pörgős kétperces videó kétharmada tájékán jutott el oda, hogy kijelentse: „Az eddigiek alapján nem gondolnám meglepetésnek, ha azt mondom: április 12-én a Tisza listájára és annak miskolci jelöltjére fogom leadni a szavazatomat.” Ugyanis: „Mert bár nehezen bízom egy éve a politikában és az abban szereplőkben, úgy gondolom, a becsületesség padkájával kirakott járható utat kell keressek.”

A felvétel ezt megelőző és ezt követő részében Laponyi határozottan bírálta Rétvárit, akinek „a hozzállása az egyenruhásokhoz nem méltó”, és akitől hiába várt bocsánatkérést. Illetve ilyet is mondott: „Amíg ön rólam szóló használati utasítást ad vezetőimnek, addig kihívója segítő kart és megbecsülést nyújt úgy, ahogy arra az általa is letett hivatásosok esküje is utal.”

Itt Laponyi arra utalhatott, hogy Ruszin-Szendi Romulusz extábornok, a Tisza Párt vezető politikusa kedden kijelentette: a leszerelt őrmester április 12-én újra megtalálhatja a helyét a rendőrségnél, ha szeretné, ők ugyanis senkit sem hagynak hátra.