Lezuhant és lebucskázott a hegyoldalban egy sífelvonókabin Svájcban

Lezuhant egy sífelvonókabin a svájci Engelberg-Titlisberg síközpontban. A kabin lebucskázott a hófödte hegyoldalban, az esetet többen videóra vették.

A meteorológiai szolgálat szerint a helyszínen erős szél volt, 1800 méter feletti kitett helyeken akár 130 km/órás lökésekkel.

A baleset a Kronen Zeitung híre szerint kb. 2000 méteres magasságban történt, ami akadályozta a mentők és a rendőrség eljutását a helyszínre. Egy ember életét vesztette a kabinban, őt mintegy fél órán keresztül hiába próbálták újraéleszteni. A rendőrség később közölte, a 8 fős befogadóképességű kabinban csak egy személy tartózkodott. A tragédia okait még vizsgálják.